Sự nghiệp, tình duyên của Tăng Duy Tân ở tuổi 31

Anh xây dựng hình tượng đa năng với các vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, producer. Sự nghiệp của Tăng Duy Tân nổi bật với nhiều ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, đều hút từ hàng chục đến trăm triệu view trên các nền tảng số. Loạt hit gồm Bên trên tầng lầu (2022), Cắt đôi nỗi sầu (2023) của anh được khán giả nhận xét là "hiện tượng của làng nhạc", giúp ca sĩ được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Cống Hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.

Nhiều bản nhạc của Tăng Duy Tân lan tỏa tại thị trường Trung Quốc, nhận mức độ thảo luận lớn với hàng tỷ lượt nghe trên Douyin. Liễu Nham từng biểu diễn Ngây thơ trên sân khấu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Cắt đôi nỗi sầu tạo cơn sốt khi tài tử Lý Thần, Sa Dật, Trịnh Khải, diva Trương Lương Dĩnh chọn cover.