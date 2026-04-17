Sự nghiệp, tình duyên của Tăng Duy Tân ở tuổi 31

Ca sĩ gây chú ý khi công khai yêu Bích Phương hôm 11/4, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. 5 năm bước vào làng nhạc chuyên nghiệp, Tăng Duy Tân nhanh chóng bật lên thành sao, hiện là gương mặt được săn đón ở Vpop.
Anh xây dựng hình tượng đa năng với các vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, producer. Sự nghiệp của Tăng Duy Tân nổi bật với nhiều ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, đều hút từ hàng chục đến trăm triệu view trên các nền tảng số. Loạt hit gồm Bên trên tầng lầu (2022), Cắt đôi nỗi sầu (2023) của anh được khán giả nhận xét là "hiện tượng của làng nhạc", giúp ca sĩ được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Cống Hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.
Nhiều bản nhạc của Tăng Duy Tân lan tỏa tại thị trường Trung Quốc, nhận mức độ thảo luận lớn với hàng tỷ lượt nghe trên Douyin. Liễu Nham từng biểu diễn Ngây thơ trên sân khấu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Cắt đôi nỗi sầu tạo cơn sốt khi tài tử Lý Thần, Sa Dật, Trịnh Khải, diva Trương Lương Dĩnh chọn cover.
MV Cắt đôi nỗi sầu hút hơn 135 triệu view trên YouTube sau hai năm phát hành.
Phong cách nhạc của anh được nhận xét có nét riêng qua cách triển khai giai điệu, hòa âm, phối khí. Tăng Duy Tân có thế mạnh với màu sắc nhạc mang âm hưởng ngũ cung, kết hợp Deep House (một nhánh phụ của nhạc House, phần âm thanh mang màu sắc huyền bí) với nhịp độ chậm pha trộn Epic (kết hợp nhiều thể loại từ nhạc cổ điển đến nhạc phim, trò chơi, có giai điệu giao hưởng, tạo sự hưng phấn, mạnh mẽ).
Trước khi có thành công, ca sĩ trải qua thử thách. Tăng Duy Tân sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Anh từng làm hướng dẫn viên du lịch nhiều năm sau khi tốt nghiệp ngành Đông Phương học tại Trường đại học Khoa học, Đại học Huế.
Năm 2018, khi nghỉ công việc để rẽ hướng sang ca hát, anh chật vật bởi các sáng tác đầu tiên không được đón nhận. Đến năm 2020, anh vào TP HCM lập nghiệp, dần có cơ hội để đưa âm nhạc đến gần công chúng. MV đầu tay Phải lòng của anh không quá hot nhưng được ca sĩ xem là dấu mốc quan trọng.
Tăng Duy Tân nói từng tự ti sau nhiều lần bị khán giả chê hát live tệ. Có thời điểm, anh ngưng nhận show để đi học thanh nhạc nhằm cải thiện điểm yếu. Thiện Nguyễn - giáo viên hướng dẫn Tăng Duy Tân - nhận xét sau thời gian rèn luyện, ca sĩ có sự tiến bộ.
Anh từng tạo hit cho các đồng nghiệp như Cô đơn trên sofa (Hồ Ngọc Hà), Tái sinh (Tùng Dương). Ca sĩ Tùng Dương (phải) nhiều lần cho biết tự hào về người em họ. Theo anh, Duy Tân vào nghề sau nhưng nổi bật nhờ khả năng sáng tạo nhạc bám sát xu hướng, thị hiếu.
Tăng Duy Tân làm mới Tái sinh với piano vào năm 2025.
Anh kết hợp Hòa Minzy trong Bật tình yêu lên, được khán giả đón nhận năm 2023. Giọng ca người Bắc Ninh nhận xét âm nhạc của đồng nghiệp mang tinh thần tích cực, dễ lan tỏa.
Tăng Duy Tân song ca Dạ vũ cùng Mỹ Tâm tại đêm nhạc giữa năm 2025. Anh cho biết hạnh phúc khi đứng chung sân khấu với đàn chị bởi đó là ước mơ từ nhỏ. Video: YouTube Mỹ Tâm
Tháng 10/2024, Tăng Duy Tân phát hành album đầu tay Khu vườn tình, gồm 10 ca khúc đa dạng thể loại như pop, R&B, flamenco, non-disco. Anh kết hợp các producer như Drum7, 2pillz, WOKEUP để tăng màu sắc cho dự án. Ca sĩ cho biết dành bốn năm để chuẩn bị mọi thứ, muốn vượt qua nhận xét "một màu" của một bộ phận khán giả trước đó.
Thành công trong công việc giúp Tăng Duy Tân đắt show, mức thu nhập tăng. Ca sĩ cho biết đã xây xong nhà cho bố mẹ ở quê bằng tiền tiết kiệm, giúp họ có cuộc sống vật chất lẫn tinh thần tốt hơn.
Ngoài âm nhạc, Tăng Duy Tân còn trở thành gương mặt quảng bá, đại diện của các nhãn hàng thời trang, thương hiệu.
Về đời sống tình cảm, Tăng Duy Tân từng kín tiếng. Hai năm bị khán giả đồn đoán hẹn hò Bích Phương, anh luôn im lặng. Đầu năm, ca sĩ dần thoải mái hơn khi chia sẻ về mối quan hệ thông qua loạt ảnh hẹn hò.
Họ hỗ trợ nhau trong công việc, từng tạo ra nhiều ca khúc gây chú ý như Ikigai, Nâng chén tiêu sầu. Năm 2025, Tăng Duy Tân hỗ trợ Bích Phương và đồng nghiệp tại chương trình Em xinh say hi.
Tăng Duy Tân, Bích Phương tại hậu trường sự kiện hôm 8/3 ở Hà Nội.
Trên các diễn đàn, fan chế ảnh Tăng Duy Tân - Bích Phương chụp ảnh cưới, mong họ sớm về chung một nhà. Họ còn ghép họ, tên của hai người để đặt tên cho FC (fan club) là Tăng Duy Phương.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp