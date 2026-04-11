Tăng Duy Tân, Bích Phương công khai hẹn hò

Ca sĩ Tăng Duy Tân, Bích Phương xác nhận mối quan hệ thông qua loạt hình ảnh tay trong tay dự sự kiện, đi du lịch.

Ngày 11/4, Tăng Duy Tân chia sẻ hình ảnh đưa Bích Phương đi du lịch ở Huế - vùng đất anh từng có khoảng thời gian học tập, tham gia sinh hoạt âm nhạc. Ca sĩ đính kèm lời chia sẻ "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".

Ca sĩ lần đầu tiên công khai hình ảnh bên bạn gái sau nhiều đồn đoán của công chúng. Các khoảnh khắc gây chú ý với hàng chục nghìn lượt yêu thích kèm bình luận khen đẹp đôi của fan.

Tăng Duy Tân, Bích Phương trong chuyến dạo chơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz cho biết cặp sao gắn bó nhiều năm qua và tình cảm đang độ chín muồi. Còn êkíp nói hiện Tăng Duy Tân, Bích Phương chưa muốn chia sẻ thêm về mối quan hệ, sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn.

Gần đây, cặp sao thoải mái xuất hiện chung tại các sự kiện thay vì e dè như trước. Hôm 2/4, họ tay trong tay tới chúc mừng fashionista Quỳnh Anh Shyn ra mắt MV đầu tay. Hồi tháng 3, cả hai "gây bão" với màn tương tác trên sân khấu âm nhạc ở Hà Nội. Sau đó, Tăng Duy Tân ân cần dắt bạn gái từ hậu trường ra xe để trở về khách sạn.

Tăng Duy Tân, Bích Phương tay trong tay dự sự kiện Tăng Duy Tân, Bích Phương thể hiện tình cảm ở sự kiện. Video: FC Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân thường xưng "anh", gọi đàn chị là "em" dù kém Bích Phương sáu tuổi. Tin đồn tình cảm của họ rộ lên từ giữa năm 2024. Cả hai từng hỗ trợ nhau trong nhiều dự án, chương trình âm nhạc. Nhạc sĩ kể từng chứng kiến Bích Phương khóc vì áp lực khi thi Em xinh say hi 2025. "Tôi ám ảnh nhưng tôi cũng yêu tiếng khóc này", anh nói. Anh còn nói "thương Bích Phương" khi thấy cô vất vả lo cho tiết mục thi hay ăn uống của thành viên trong nhóm do mình dẫn dắt.

Tăng Duy Tân gây sốt khi chia sẻ ảnh tình cảm bên Bích Phương trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tăng Duy Tân, 31 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Hai năm qua, anh vào Nam lập nghiệp, tên tuổi dần được nhớ đến qua các ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu. Ca sĩ được khán giả nhận xét là "hiện tượng mới của làng nhạc", từng đoạt các giải thưởng tại Cống hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.

Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Bích Phương, 37 tuổi, quê Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, từng vào top 7 Vietnam Idol 2010. Các ca khúc hit của cô gồm Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu. Tại chung kết chương trình Em xinh say hi năm 2025, cô vào đội hình Best5 cùng Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange, Lamoon.

Tân Cao