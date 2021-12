Sự kiện tư vấn du học Australia ngành quản lý khách sạn

5 trường đại học, cao đẳng từ Australia chuyên đào tạo về ngành quản lý khách sạn sẽ cùng G'Connect Hospitality Education tổ chức sự kiện tư vấn vào ngày 8/1.

Tại đây, ban tổ chức sẽ cập nhật chi tiết các chính sách mới được thông qua như sinh viên quốc tế được phép gia hạn thị thực miễn phí nếu không thể hoàn thành khóa học trước khi hết hiệu lực do ảnh hưởng của Covid-19; sinh viên đã được cấp thị thực nhưng phải học trực tuyến vẫn có thể được xem xét cấp thị thực làm việc tại Australia sau khi tốt nghiệp

Sự kiện tư vấn du học Australia diễn ra vào lúc 9h30 - 12h tại 6b Tú Xương, Quận 3. Học sinh đăng ký tham gia và nhận phỏng vấn tại đây. Chương trình có sự góp mặt của 5 trường chuyên về ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch gồm: Quản lý Khách sạn Quốc tế Blue Mountains, Cao đẳng Quản lý Quốc tế Sydney, Cao đẳng Quản lý Khách sạn Quốc tế, Trường khách sạn Australia, Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao New South Wales.

Trong đó, trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Blue Mountains (BMIHMS) nổi tiếng với mô hình "Khách sạn mô phỏng" nằm trong cơ sở giảng dạy của Học viện Blue Mountains đầu tiên tại Australia. Mô hình này xây dựng, thiết kế dựa trên những khách sạn từng hoạt động nhằm mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập và làm việc như một nhân viên khách sạn chuyên nghiệp, đồng thời hưởng thụ như khách hàng.

Sinh viên BMIHMS trải nghiệm cả hai vị trí khách hàng và nhân viên ngay trong quá trình học. Ảnh: BMIHMS

Học viện Quản lý Quốc tế Sydney (ICMS) tọa lạc tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Được mệnh danh là "Castle on the hill", trường sở hữu cơ sở giảng dạy theo kiến trúc tòa lâu đài xây dựng vào năm 1889, bao quanh bởi 9 bãi biển tại khu Manly. Với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao, ICMS cam kết mang đến cho sinh viên môi trường giáo dục chất lượng, bằng cấp được công nhận toàn cầu cùng những kỳ thực tập hưởng lương từ hơn 1000 đối tác.

Học viện Quản lý khách sạn Quốc tế (ICMS) tại Sydney. Ảnh: ICMS

Học viện Quản lý Khách sạn Quốc tế (ICHM) có gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ khách hàng (Hospitality). Chương trình học tại ICHM chú trọng việc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành.

Trong mỗi kỳ thực tập bắt buộc hàng năm, thu nhập của sinh viên trung bình từ 12.000 đến 18.000 AUD (tương đương 200 - 300 triệu đồng). Hơn hết, theo quy định hiện hành của chính phủ Australia sinh viên quốc tế theo học tại ICHM được phép ở lại làm việc tại Australia trong 2-3 năm sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên của Học viện ICHM, Australia. Ảnh: ICHM

Trường khách sạn Australia (THS) có liên kết với tập đoàn bất động sản MULPHA và Đại học công lập Southern Cross. Theo đó, The Hotel School (THS) trang bị cho sinh viên cả kiến thức và cơ hội làm việc thực tế tại những khách sạn của tập đoàn. Đồng thời, các bạn có thể cơ hội chuyển tiếp, thực tập, làm việc tại các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài Australia.

Với ưu thế sở hữu các cơ sở giảng dạy nằm tại những thành phố sôi động, THS cung cấp nhiều sự lựa chọn cho trải nghiệm và khám phá cho sinh viên quốc tế.

Cuối cùng, Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao New South Wales (TAFE NSW) là tổ chức cung cấp, đào tạo hướng nghiệp dạy nghề tỉnh bang New South Wales. Tổ chức có cộng đồng đa dạng và năng động, gồm những người coi trọng việc học hỏi các kỹ năng mới, sự kết nối và hướng tới mục tiêu nghề nghiệp. Sinh viên TAFE NSW được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, kết nối thực tập và việc làm. Đồng thời, các bạn có thể lựa chọn rất nhiều khu học xá trải đều trong New South Wales.

Ngoài ra, các trường đối tác mang đến nhiều suất học bổng hấp dẫn cho học sinh tham dự sự kiện của G'Connect Hospitality Education, gồm: 10 tuần học tiếng Anh cải thiện điểm IELTS; học bổng lên đến 30%; cam kết việc làm bán thời gian tại trường; Cơ hội thực tập trong các thương hiệu đối tác chiến lược của trường: InterContinental, Accor, Hilton, Facebook...

