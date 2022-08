Các chuyên gia và khách mời của sự kiện chia sẻ về 5 xu hướng làm đẹp: Beauty on Demand - Làm đẹp phác đồ 1:1; Beauty From Within - Làm đẹp xuất phát từ bên trong; Nature – Làm đẹp theo hướng tự nhiên, không xâm lấn; Just For Me – Làm đẹp theo nhu cầu cơ thể; Multi Technology – Làm đẹp đa công nghệ. Trong đó, làm đẹp theo hướng tự nhiên, không xâm lấn là xu hướng được khách hàng ưu tiên lựa chọn trải nghiệm tại Saigon Smile Spa.