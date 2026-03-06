Sự khó lường trên mặt sân Indian Wells Masters

MỹNhững biến động về tốc độ mặt sân của Indian Wells Masters khiến giải Masters 1000 đầu tiên trong năm nay trở nên khó dự đoán.

Từ lâu, Indian Wells Masters luôn là một trong những sự kiện sân cứng có tốc độ mặt sân chậm nhất tại ATP Tour, nếu như không muốn nói là chậm nhất. Để cải thiện điều đó, ban tổ chức đã tạo ra một sự thay đổi quan trọng từ năm ngoái, với việc điều chỉnh chất liệu mặt sân.

Thay vì chủng loại Plexipave, tất cả các sân của Indian Wells Masters 2025 được làm mới bằng nhãn hiệu Laykold, tương đồng với chất liệu tại Miami Mở rộng và Mỹ Mở rộng. Đây không chỉ là việc lột bỏ lớp bề mặt cũ để thay mới, sự thay đổi này ảnh hưởng lớn đến điều kiện thi đấu.

Trên giấy tờ, tốc độ mặt sân cứng Laykold nhanh hơn và làm bóng nảy thấp hơn so với Plexipave, dẫn đến trái bóng bay nhanh hơn và giữ cao độ thấp hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại kể câu chuyện hoàn toàn khác. Trái ngược lý thuyết được giới thiệu, tốc độ bóng của Indian Wells Masters 2025 không hề nhanh hơn, thậm chí còn giảm đi. Theo số liệu từ courtspeed, chỉ số tốc độ mặt sân (CPI) của giải từ năm 2021 đến 2024 đều tịnh tiến tăng, lần lượt là 32,0, 35,0, 35,4 và 36,9. Đến năm 2025, CPI đột nhiên giảm mạnh, xuống còn 30,9.

Sân số 1, ở Indian Well Tennis Garden, California, Mỹ là sân đấu tennis lớn thứ hai trên thế giới. Ảnh: Reuters

Khi nhắc tới CPI, không thể bỏ qua yếu tố giao bóng, đặc biệt là tỷ lệ giao bóng một ăn điểm. Thông số này vào năm 2021 là 68,5%, rồi sau đó đều vượt mức 71% trong ba năm tiếp theo. Chỉ số này chỉ giảm ở giải năm ngoái với 68,8%, đồng nghĩa khả năng ghi điểm giao bóng một của các tay vợt bị hạn chế do vận tốc không còn nhanh như trước.

"Mặt sân gần như vẫn vậy, vô cùng chậm với độ nảy khó đoán", Carlos Alcaraz nói ở Indian Wells Masters 2025. "Nếu họ không nói đã thay mặt sân, thú thực tôi cũng chẳng biết đâu". Tương tự ý kiến của Alcaraz, Alexander Zverev cũng nhận định: "Mặt sân mới à? Nói thật tôi thấy chẳng khác gì. Tôi đã tập luyện vài ngày và không thấy thay đổi gì lớn". Với Daniil Medvedev, tay vợt Nga khẳng định mặt sân 2025 chậm hơn hẳn mọi khi.

Bên cạnh tốc độ mặt sân, một nét đặc trưng khác tạo ra sự khó đoán của Indian Wells là độ cao khi bóng nảy. Novak Djokovic từng nhận xét điều kiện trên sân trung tâm làm bóng nảy cao hơn nhiều so với những sân khác. Nole thậm chí còn nhấn mạnh "bóng nảy cao hơn so với sân đất nện". Nhiều đồng nghiệp khác cũng nhắc tới yếu tố sân đất, khiến việc xử lý bóng khó khăn hơn.

"Lớp bề mặt trên cùng của sân mới này nhám hơn, làm bóng nảy hơn đôi chút và ít trượt đi", Stefanos Tsitsipas nói năm ngoái. "Điều này làm tôi nhớ đến sân đất nện. Không quá khi nói rằng đây là phiên bản đất nện trên sân cứng".

Tốc độ mặt sân chậm với độ này không ổn định khiến nhiều tay vợt cảm nhận Indian Wells Masters gần giống một sự kiện đất nện. Khi đó, lối chơi tấn công cùng những cú đánh bóng bạt để chủ động ghi winner sẽ chẳng dễ dàng. Những chuyên gia bóng bền, với phong cách đánh bóng topspin nặng và tinh thần chiến đấu bền bỉ, thường cảm thấy thoải mái khi chơi ở Indian Wells.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Alcaraz, nhà vô địch Roland Garros hai năm gần nhất, đã hai lần đăng quang tại Indian Wells. Đàn anh và thần tượng của Alcaraz, Rafael Nadal, cũng có tới ba lần xưng vương ở sự kiện này, trong khi chưa từng một lần nâng cup tại Miami. Về phía Dominic Thiem, "Hoàng tử đất nện" giành danh hiệu Masters 1000 duy nhất trong sự nghiệp tại Indian Wells 2019.

Giải đấu vẫn được mệnh danh là "Grand Slam thứ năm" ngày càng đòi hỏi nhiều thể lực, cùng cuộc chiến tâm lý, hơn là việc đơn thuần đánh bóng mạnh, nhanh như trên phần lớn sân cứng khác. Quan điểm này càng được củng cố khi Indian Wells Masters năm nay thực hiện thêm một điều chỉnh quan trọng khác, đó là đổi bóng thi đấu, từ Penn sang Dunlop.

Djokovic trong trận thua Van de Zandschulp ở vòng hai Indian Wells Masters 2025, trên sân số 1, ở Indian Well Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3/2025. Ảnh: Reuters

Theo Taylor Fritz, bóng Dunlop có xu hướng chậm, đặc biệt trên bề mặt thô ráp và nhám, khiến bóng nhanh mòn và phồng to: "Ở những nơi như Delray, bạn chỉ cần chơi hai game là đủ thấy khác biệt rồi. Bóng như quả bóng bay vậy, rất nhẹ và lỏng. Bạn không thể ghi winner kể cả khi đánh mạnh hết sức. Trái bóng thì to ra. Tôi nghĩ nguyên do không hẳn bởi thương hiệu, vấn đề ở đây là sự kết hợp giữa Dunlop và mặt sân chậm. Cả hai cộng hưởng khiến bóng thay đổi cực lớn. Lợi thế sẽ thuộc về tay vợt di chuyển tốt, vì bạn không thể chơi tấn công".

Thế nhưng trái với dự đoán về một Indian Wells Masters chậm tốc, những số liệu đầu tiên của giải đấu năm nay lại cho kết quả hoàn toàn ngược lại. Thống kê từ 36 trận vòng loại, với hơn 3.200 điểm từ cú giao bóng được thực hiện, cho thấy tốc độ mặt sân nhanh hơn!

Cụ thể, tỷ lệ giao bóng một ăn điểm ở vòng loại Indian Wells 2026 lên đến 72,4%, nhiều hơn 5% so với năm 2025. Mức độ hiệu quả trong giao bóng một cho đến giờ tại giải cũng ở ngưỡng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Dữ liệu chứng minh xu thế này sẽ duy trì hoặc tăng cho đến hết giải, bởi tỷ lệ ăn điểm giao bóng một ở những trận vòng loại thường thấp hơn 1-2% so với các trận chính thức.

Ngoài ra, việc Indian Wells nằm ở vùng khí hậu sa mạc tại California cũng tạo điều kiện cho bóng bay nhanh, do thời tiết khô, mật độ không khí loãng hơn, cho phép bóng "lướt" nhanh hơn trong không khí. Còn với độ nảy, trái bóng Dunlop có thể sẽ tạo hiệu ứng nảy mạnh hơn khi kết hợp cùng nhiệt độ cao.

Dĩ nhiên, chưa thể kết luận về điều kiện thi đấu tại Indian Wells 2026. Giải đấu mới bắt đầu, vẫn cần thêm thống kê từ nhiều trận đấu để các thống kê thực sự có giá trị. Nhưng ít nhất, một vài số liệu đầu tiên đã vẽ ra một viễn cảnh tích cực cho các tay vợt giao bóng tốt. Khi ấy, hành trình của những Alcaraz hay Jannik Sinner cũng vì vậy mà khó khăn hơn.

Vy Anh