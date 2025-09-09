Sự khác biệt của Profhilo và phiên bản Structura

Profhilo hỗ trợ da căng mịn, đủ ẩm, còn phiên bản Profhilo Structura đi sâu hơn, phục hồi độ săn chắc và đều màu.

Trò chuyện với VnExpress, bác sĩ Tô Lan Phương - đại sứ thương hiệu Profhilo Vietnam 2025 - chỉ ra sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu suy giảm khả năng tự sản xuất collagen, elastin, acid hyaluronic (HA). Kết quả là da khô sạm, kém đàn hồi, nếp nhăn nhiều. Quan trọng hơn, mô mỡ dưới da - vốn giữ vai trò như khung đỡ khuôn mặt - dần teo đi, khiến mặt chảy xệ, hóp má, thiếu trẻ trung.

"Với lý do trên, trẻ hóa không đơn thuần dừng lại ở bề mặt, thay vào đó, cần giải pháp khoa học, tác động sâu vào cấu trúc nền nhằm mang lại sự thay đổi bền vững, tự nhiên", bác sĩ Tô Lan Phương nói.

Bà Glynise Peh - COO Neoasia tại lễ công bố bác sĩ Tô Lan Phương (phải) là đại sứ thương hiệu Profhilo Vietnam 2025, tháng 3. Ảnh: NVCC

Profhilo được định vị là giải pháp trẻ hóa sinh học nhờ công nghệ Nahyco Hybrid, xuất xứ châu Âu. Sản phẩm chứa 64 mg HA ổn định trong 2 ml, gồm cả HA trọng lượng thấp (kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen, elastin, tăng cường độ đàn hồi, làm mịn da) và cao (cung cấp độ ẩm, tạo màng giữ nước, cải thiện độ săn chắc tổng thể).

Nhà sản xuất chỉ định Profhilo ở 5 điểm BAP (Bio Aesthetic Points) trên mỗi bên mặt, cho phép dung dịch tỏa đều, phủ vùng da rộng. Sau hai buổi cách nhau 4 tuần, da được cấp ẩm sâu, giảm nếp nhăn mảnh, bề mặt mịn hơn. Giải pháp phù hợp với người bước vào giai đoạn lão hóa sớm, mong phục hồi độ ẩm và đàn hồi mà không cần can thiệp sâu.

Một biến thể khác của giải pháp trên là Profhilo Structura. Nếu Profhilo tập trung vào lớp trung bì, thì Profhilo Structura chứa 90 mg HA ổn định trong 2 ml, nồng độ cao hơn 40%. Với công nghệ Nahyco, sản phẩm khuếch tán đều, tạo tác động kép gồm:

Tái tạo mô mỡ: HA cao phân tử duy trì cấu trúc, kích thích mô mỡ phục hồi tự nhiên, tăng vẻ đầy đặn, trẻ trung.

Cải thiện da bề mặt: HA thấp phân tử tiếp tục phát huy vai trò kích thích collagen, elastin, tăng độ đàn hồi.

Bác sĩ Tô Lan Phương và bà Glynise thực hiện nghi thức chuyển giao công nghệ mới. Ảnh: Lux Beauty Center

Kỹ thuật thực hiện giữa hai phiên bản cũng khác biệt: thay vì BAP, Structura thường được ứng dụng bằng cannula ở vùng má, thái dương, hàm..., hỗ trợ giảm bầm tím và xâm lấn tối thiểu.

Bác sĩ CKI Tô Lan Phương cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai giải pháp trên là độ sâu tác động và mục đích trị liệu. Profhilo có thể cải thiện chất lượng da, cấp ẩm, làm mịn, phục hồi độ đàn hồi. Nhưng Structura cải thiện tình trạng mất nước, suy giảm các sợi đàn hồi và collagen trong lớp trung bì, từ đó phục hồi độ săn chắc, đều màu da.

Bác sĩ Tô Lan Phương. Ảnh: NVCC

"Trước khi chọn giải pháp phù hợp, mọi người cần xác định đúng nhu cầu. Người trẻ, mới bắt đầu lão hóa có thể thử Profhilo. Người lớn tuổi, gặp tình trạng mất thể tích và mô mỡ, nên cân nhắc Structura để có kết quả toàn diện hơn. Hai phiên bản đều là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực trẻ hóa sinh học", bác sĩ nói thêm.

Đông Vệ