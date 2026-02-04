'Sự cố liên lạc' suýt làm phá sản Chiến dịch Búa đêm của Mỹ

Tướng Mỹ cho rằng cần rút kinh nghiệm từ Chiến dịch Búa Đêm hồi năm ngoái, cải thiện phương pháp liên lạc để đảm bảo thành công trong tương lai.

"Những con tàu lớn và tốt nhất của chúng ta đang hướng đến Iran ngay lúc này. Chúng ta đang đàm phán với Iran và hãy chờ xem mọi việc diễn ra thế nào. Nếu đạt thỏa thuận, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 2/2.

Lãnh đạo Mỹ tuần trước cũng cảnh báo sẽ khiến Iran phải hứng chịu cuộc tấn công "tồi tệ hơn nhiều" so với Chiến dịch Búa Đêm, nếu Tehran kiên quyết không chấp nhận các yêu cầu của Washington.

Hành trình di chuyển của các oanh tạc cơ B-2 tập kích Iran. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Chiến dịch Búa đêm diễn ra ngày 21/6/2025, trong đó Mỹ triển khai hơn 125 máy bay quân sự và nhiều tàu chiến, ném 14 quả bom xuyên phá hầm GBU-57 và phóng khoảng 30 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.

Kết quả thực sự của chiến dịch vẫn là dấu hỏi lớn, khi hai trong ba cơ sở hạt nhân Iran dường như chỉ bị thiệt hại nhẹ và hoạt động làm giàu uranium có thể nhanh chóng nối lại chỉ sau vài tháng.

Tại hội thảo do Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell tổ chức ở bang Virginia hồi tuần trước, tướng Jason Armagost, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc không quân Mỹ (AFGSC), mô tả Chiến dịch Búa Đêm là "thành công về mặt kỹ thuật, tình báo và phối hợp tác chiến", nhưng lưu ý rằng quân đội Mỹ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Ông cho rằng không quân Mỹ cần bảo đảm rằng hệ thống chỉ huy và mạng lưới liên lạc có thể truyền tải thông tin trọng yếu, gồm mệnh lệnh quan trọng và cập nhật về tình trạng tác chiến, đến các máy bay và ngược lại với mức độ bảo mật cao.

"Nếu lực lượng tấn công không thể liên lạc để thông báo tình trạng của mình và nhận lệnh 'hành động' từ chỉ huy, đó là lỗi của tất cả chúng ta", tướng Armagost nói.

Thiếu tá Claire Randolph, sĩ quan phụ trách vũ khí và chiến thuật của Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT), cũng đồng tình rằng không quân Mỹ cần cải thiện năng lực liên lạc và chia sẻ thông tin tình báo trong quá trình tác chiến.

Oanh tạc cơ B-2 Mỹ cất cánh từ căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương tháng 4/2025. Ảnh: USAF

Dù vậy, bà cảnh báo rằng không quân Mỹ phải tránh để các tư lệnh cấp cao trực tiếp can thiệp vào từng quyết định tác chiến, vì điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền hạn của chỉ huy thực địa.

"Thử tưởng tượng có đường dây liên lạc trực tiếp từ lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) tới buồng lái từng máy bay B-2 và F-16. Chúng ta phải tăng cường năng lực thông tin liên lạc, nhưng cần nhớ rằng trao thêm quyền ra quyết định cho những người không nắm đầy đủ về tình huống ở thực địa sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ", thiếu tá Randolph cho hay.

Dựa vào những thông tin trên, chuyên trang quân sự Defense Express nhận định có khả năng lực lượng tham gia Chiến dịch Búa Đêm đã gặp vấn đề trong khâu liên lạc. "Khó đưa ra kết luận cụ thể nếu chưa có thêm thông tin chính xác, nhưng không loại trừ khả năng đây là những sự cố nghiêm trọng đến mức có thể làm phá sản toàn bộ chiến dịch", Defense Express cho hay.

Giới chỉ huy Mỹ cho biết chiến dịch đòi hỏi sự hiệp đồng rất chính xác giữa các lực lượng, trong đó có thời gian di chuyển và khai hỏa.

Các tiêm kích tàng hình F-35A thuộc Không đoàn số 388 là lực lượng đầu tiên xâm nhập không phận Iran, để làm nhiệm vụ áp chế lưới phòng không đối phương và mở đường cho oanh tạc cơ B-2 tiếp cận khu vực mục tiêu.

"Sĩ quan điều khiển vũ khí của chúng tôi là người chỉ huy toàn bộ nhiệm vụ. Chúng tôi đã bay sâu hàng trăm km vào trong vùng trời Iran để hộ tống phi đội B-2, đồng thời sử dụng vũ khí hiệu quả nhằm đối phó các trận địa tên lửa phòng không", Aaron Osborne, chỉ huy Phi đoàn Tiêm kích số 34 thuộc Không đoàn 388, cho biết.

Gần thời điểm oanh tạc cơ B-2 tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm Mỹ ở Ấn Độ Dương đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào cơ sở hạt nhân Isfahan. Quân đội Mỹ đã tính toán để tên lửa Tomahawk bay đến mục tiêu ngay sau khi 7 chiếc B-2 thả hết bom, nhằm giúp đòn đánh giữ được tính bất ngờ tối đa.

Tiêm kích F-35A Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Luke ở bang Arizona hôm 15/1. Ảnh: USAF

Sau khi những chiếc B-2 thả bom và thoát ly, phi đội tiêm kích F-35A tiếp tục ở lại để làm nhiệm vụ chặn hậu và trở thành những máy bay Mỹ cuối cùng rời khỏi không phận Iran.

Phi đoàn trưởng Osbourne khẳng định các hệ thống tác chiến điện tử và khả năng ẩn mình trước radar của tiêm kích F-35A đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch. "Thật tuyệt khi được chứng kiến mẫu phi cơ này hoạt động đúng như thiết kế. Đối phương đã cố gắng ngắm bắn chúng tôi bằng những hệ thống rất hiện đại, nhưng không thể làm được", Osbourne nói.

Phạm Giang (Theo Air & Space Forces, AeroTime, Defense Express)