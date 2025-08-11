Sự chuyển dịch của filler - từ căng đầy đến khó nhận biết

Nhiều chị em có nhu cầu làm đẹp bằng "filler vô hình", khó nhận biết bằng mắt thường, thay vì lộ vẻ căng đầy như trước.

Theo TS.BS Vũ Thái Hà, bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội, làm đẹp bằng filler (chất làm đầy) đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét. Cách đây vài năm, giải pháp này gắn với gương mặt căng đầy, hiệu quả ngay lập tức. Hiện tiêu chuẩn mới đi theo hướng ngược lại - invisible filler (filler vô hình) - nhẹ nhàng, khó nhận biết và gần như không để lại dấu vết.

Sự chuyển mình này không phải ngẫu nhiên. Trong thời gian dài, filler từng bị lạm dụng, khiến nhiều người mất niềm tin. Cụ thể, vì thực hiện sai kỹ thuật, sai chỉ định lẫn sản phẩm, không ít chị em đối diện khuôn mặt cứng đờ, sưng phồng, thiếu biểu cảm.

"Chúng ta không thể đổ lỗi cho filler, vấn đề nằm ở cách sử dụng," TS.BS Vũ Thái Hà nói và lý giải filler vẫn là công cụ y khoa có giá trị cao nếu được dùng đúng mục đích - không phải để thay đổi khuôn mặt, mà giữ lại cấu trúc vốn có.

Filler vô hình là giải pháp làm đẹp hiện đại, người khác khó nhận ra bạn làm đẹp bằng mắt thường. Ảnh: Teoxane

Theo bác sĩ, invisible filler là triết lý làm đẹp trong bối cảnh thẩm mỹ hiện đại: không làm đầy quá mức, không bóp méo đường nét tự nhiên và không phá vỡ biểu cảm gương mặt.

Thay vì chạy theo tiêu chuẩn căng, bóng, đầy, "filler vô hình" hướng đến ba giá trị cốt lõi: bảo tồn nét riêng, tái cấu trúc, và phòng ngừa lão hóa từ sớm. Phương pháp này yêu cầu bác sĩ phải hiểu sâu giải phẫu từng lớp da, nắm rõ động học mô mềm, đặc điểm lão hóa từng độ tuổi để đưa ra kế hoạch làm đẹp phù hợp.

Trong bối cảnh trên, vai trò của bác sĩ cũng thay đổi đáng kể. Họ không còn là người thiết kế lại khuôn mặt, mà trở thành bạn đồng hành để bảo vệ vẻ đẹp nguyên bản của từng cá nhân.

Invisible filler phản ánh quan điểm làm đẹp mới: thấu hiểu cấu trúc, tôn trọng nét tự nhiên. Chị em lẫn nam giới không còn tìm kiếm sự thay đổi rõ ràng bằng mắt thường, mà ưu tiên cải thiện sâu dưới da, giúp giữ thần thái, cá tính vốn có. Ảnh: Pexels

Cụ thể, bác sĩ cần nắm chắc về giải phẫu, phân biệt rõ từng lớp mô để chọn đúng kỹ thuật, sản phẩm lẫn liều lượng, đồng thời lên phác đồ phù hợp theo thời gian, thay vì chỉ tập trung hiệu quả ngắn hạn.

TS.BS Vũ Thái Hà nhấn mạnh việc can thiệp thẩm mỹ cần được tính toán kỹ lưỡng để "đúng lớp, đúng liều lượng, đúng sản phẩm", từ đó vừa đạt hiệu quả trẻ hóa, vừa tôn trọng và gìn giữ nét riêng từng khuôn mặt.

"Ngành thẩm mỹ đang bước vào giai đoạn mới, nơi cái đẹp không đến từ việc ‘thêm vào’ mà ở khả năng hiểu đúng, can thiệp đủ và tôn trọng cấu trúc tự nhiên của mỗi người. Filler không nên thay đổi gương mặt, mà cần giúp chúng ta giữ được chính mình", TS.BS Vũ Thái Hà nói thêm.

Đông Vệ