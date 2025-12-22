Su-57 Nga lần đầu cất cánh với động cơ thế hệ 5

Nguyên mẫu tiêm kích Su-57 Nga thực hiện chuyến bay thử đầu tiên với Izdeliye 177, động cơ thế hệ 5 có sức mạnh vượt trội sản phẩm trước đó.

"Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (ODK) bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm của tiêm kích Su-57 lắp động cơ Izdeliye 177. Chuyến bay diễn ra suôn sẻ, đáp ứng yêu cầu đề ra", tập đoàn quốc phòng Nga Rostec thông báo hôm nay.

Video được công bố cho thấy nguyên mẫu T-50-2 được lắp động cơ với cửa xả dạng răng cưa để tăng khả năng phân tán nhiệt, khiến các hệ thống cảm biến hồng ngoại của đối phương khó phát hiện mục tiêu hơn.

Su-57 lần đầu cất cánh với động cơ thế hệ 5 Nguyên mẫu T-50-2 lắp động cơ Izdeliye 177 trong video công bố ngày 22/12. Video: Rostec

Theo Rostec, động cơ Izdeliye 177 tạo ra lực đẩy 16.000 kg ở chế độ đốt tăng lực trong chuyến bay thử nghiệm, mạnh hơn so với mẫu AL-41F1 trước đó. Izdeliye 177 sẽ tăng cường hiệu suất của Su-57 và tạo điều kiện cho chương trình phát triển mẫu tiêm kích tàng hình này.

Những nguyên mẫu T-50 đầu tiên được lắp động cơ Izdeliye 117, còn gọi là AL-41F1, được phát triển từ năm 2010 trên cơ sở dòng AL-31F của tiêm kích Su-27. AL-41F1 có thể tạo ra lực đẩy tối đa 15.000 kgf, tăng khoảng 20% so với AL-31F với lực đẩy 12.500 kgf, trong khi tuổi thọ và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cao hơn nhiều.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Tập đoàn Sukhoi bắt đầu phát triển phiên bản nâng cấp Su-57M sau khi Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua 76 tiêm kích Su-57 vào tháng 10/2018. Nguyên mẫu T-50M bay thử nghiệm vào giữa năm 2022, nhưng chưa rõ thời điểm bắt đầu sản xuất hàng loạt.

T-50-2 là nguyên mẫu thứ hai trong dự án Su-57, thường được sử dụng trong các đợt thử nghiệm động cơ và thiết bị mới.

Phi cơ từng xuất hiện với cửa xả khí vectơ dạng dẹt ở bên trái và cửa xả tròn truyền thống bên phải hồi tháng 11/2024. Theo giới chuyên gia phương Tây, đó có thể là động cơ AL-51F-1, trong đó cửa xả dẹt giúp giảm diện tích phản xạ radar và độ bộc lộ hồng ngoại so với cửa xả tròn.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AP)