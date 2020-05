Su-35 Nga 'khóa gọng kìm' trinh sát cơ Mỹ suốt một giờ

Mỹ cáo buộc hai tiêm kích Su-35 Nga áp sát từ hai bên, khiến trinh sát cơ P-8A Poseidon chật vật cơ động trên Địa Trung Hải trong 64 phút.

"Hai chiến đấu cơ Su-35 của Nga ngăn chặn thiếu an toàn với máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon thuộc Hạm đội 6 Mỹ trên Địa Trung Hải ngày 26/5. Hành động này được xác định là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, do các phi công Nga áp sát hai bên cánh của chiếc P-8A, hạn chế khả năng cơ động an toàn của máy bay trong thời gian 64 phút", theo thông cáo của hải quân Mỹ.

Hạm đội 6 Hải quân Mỹ công bố ảnh và video cho thấy hai tiêm kích Su-35 của Nga "kèm chặt" ngay phía sau hai bên trinh sát cơ P-8A. "Các hành động không cần thiết của phi công Su-35 Nga trái ngược với kỹ thuật điều khiển máy bay và các quy tắc bay quốc tế, gây nguy hiểm cho phi cơ cả hai bên", hải quân Mỹ cho biết.

Hạm đội 6 của Mỹ khẳng định máy bay Mỹ hoạt động ở không phận quốc tế trên Địa Trung Hải, tuân thủ luật quốc tế để đảm bảo an toàn bay và "không gây hấn để dẫn tới hành động này của Nga".

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Mỹ tố Su-35 Nga 'tiếp cận không an toàn' trinh sát cơ Tiêm kích Su-35 Nga áp sát trinh sát cơ P-8A của Mỹ trên Địa Trung Hải, ngày 26/5. Video: US Navy.

Vụ chạm trán diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng trên nhiều vấn đề, đặc biệt là hiện diện quân sự ở Syria. Giới chức Mỹ cho rằng Nga lo ngại các trinh sát cơ Mỹ hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải có thể do thám hoạt động quân sự của Nga ở Syria.

Hồi tháng 4, hải quân Mỹ cho biết các máy bay phản lực Nga hai lần tiếp cận "không an toàn" trinh sát cơ của Mỹ ở Địa Trung Hải. Tướng Tod Wolters, tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, nói Washington đã thảo luận với Moskva về "sự cố".

Nguyễn Tiến (Theo NavyTimes, CNN)