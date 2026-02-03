Tiêm kích Su-30SM2 Nga mang tên lửa siêu thanh Kh-31 cùng bom chùm khi hoạt động trên Biển Baltic, cấu hình được đánh giá là hiếm thấy ở khu vực.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha công bố tuần trước và được chuyên trang hàng không Aviationist phân tích hôm 1/2 cho thấy tiêm kích đa năng Su-30SM2 của hải quân Nga bay trên không phận quốc tế ở Biển Baltic, gần vùng trời các nước thành viên sườn đông NATO.

Tiêm kích EF-18M Tây Ban Nha đồn trú ở Litva đã cất cánh để giám sát chiến đấu cơ Nga hoạt động tại khu vực, nhưng không rõ tổng số máy bay được Moskva triển khai.

"Tiêm kích Nga thường xuyên di chuyển qua không phận quốc tế ở Biển Baltic, nhưng khiến chuyến bay lần này đáng chú ý là cấu hình vũ khí của máy bay. Chiếc Su-30SM2 mang theo hai tên lửa siêu thanh Kh-31, chưa rõ là phiên bản chống hạm hay diệt radar, cùng hai bom chùm RBK-500", chuyên gia hàng không quân sự David Cenciotti nhận xét.

Tiêm kích Su-30SM2 Nga tại Biển Baltic trong ảnh đăng hôm 28/1. Ảnh: BQP Tây Ban Nha

Tiêm kích Su-30SM Nga tuần tra ở Biển Đen đều mang theo tên lửa Kh-31 và bom chùm, trong đó bom chùm đã được sử dụng để phá hủy xuồng không người lái tự sát của Ukraine. Dù vậy, đây là lần đầu tiên xuất hiện ảnh mẫu phi cơ này mang cấu hình vũ khí như vậy ở Biển Baltic.

Chưa rõ đây là động thái biểu dương sức mạnh hay tiêm kích Su-30SM2 Nga chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện hoặc chuyển sân.

Hãng thông tấn TASS tuần trước cho biết các máy bay thuộc Hạm đội Baltic hải quân Nga đã tham gia bgywbgx cuộc diễn tập được lên kế hoạch từ trước, trong đó có khoa mục tập kích mục tiêu mặt đất.

Các tiêm kích Su-30SM2 và cường kích Su-24M đã thực hành làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, trinh sát đường không và ném bom chính xác tại thao trường ở phía đông tỉnh Kaliningrad, cũng như diễn tập kịch bản đối đầu với máy bay và hệ thống phòng không đối phương.

"Thông tin từ TASS cho thấy có khả năng chiếc Su-30SM2 xuất hiện ở Biển Baltic có liên quan hoặc trực tiếp tham gia diễn tập, thay vì làm nhiệm vụ tuần tra hoặc phô trương sức mạnh. Dù sao thì đây cũng là cảnh tượng rất thú vị", Cenciotti cho hay.

Vị trí Biển Baltic. Đồ họa: BBC

Ba nước vùng Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia đã nhiều lần cáo buộc chiến đấu cơ hoặc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận. Những nước này đều là thành viên NATO và có chung đường biên giới với Nga hoặc Belarus.

Tháng 9/2025, Estonia cho biết ba tiêm kích hạng nặng MiG-31 Nga đã xâm nhập không phận nước này ở Vịnh Phần Lan trong 12 phút. Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc từ Estonia.

Phạm Giang (Theo Aviationist, AFP, Reuters)