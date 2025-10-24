Su-30 Nga bị tố xâm phạm không phận quốc gia NATO

Litva cáo buộc hai máy quân sự Nga xâm phạm không phận nước này trong 18 giây và triệu đại biện để phản đối, song Moskva bác bỏ thông tin.

Quân đội Litva cho biết sự việc xảy ra chiều 23/10, khi một tiêm kích đa năng Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78 Nga cất cánh từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad, bay sâu khoảng 700 m vào không phận Litva và rời đi sau 18 giây. Biên đội Nga khi đó dường như đang huấn luyện tiếp dầu trên không.

Hai tiêm kích Typhoon của Tây Ban Nha, thuộc lực lượng đồn trú NATO ở vùng Baltic, đã cất cánh khẩn cấp để tuần tra không phận sau khi xuất hiện thông tin máy bay Nga tiến vào vùng trời Litva.

Bộ Ngoại giao Litva thông báo đã triệu đại biện Nga để đưa ra "phản đối mạnh mẽ". Vilnius đề nghị Moskva giải thích lý do dẫn đến vụ "xâm phạm không phận", yêu cầu Nga áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự việc không tái diễn trong tương lai.

Tiêm kích Su-30SM Nga bay huấn luyện hồi năm 2020. Ảnh: Russian Planes

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc từ Litva. "Chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sử dụng không phận trên lãnh thổ Nga. Máy bay không chệch khỏi lộ trình và không xâm phạm biên giới quốc gia khác", cơ quan này khẳng định.

Ba nước vùng Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia gần đây nhiều lần cáo buộc chiến đấu cơ hoặc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận. Những nước này đều là thành viên NATO và có chung đường biên giới với Nga hoặc Belarus.

Estonia hồi tháng 9 cho biết ba tiêm kích hạng nặng MiG-31 Nga đã xâm nhập không phận nước này ở Vịnh Phần Lan trong 12 phút.

Sự việc khiến Tallinn đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn và kích hoạt Điều 4 Hiến chương NATO, trong đó quy định các thành viên có quyền yêu cầu tham vấn chung khi "toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh bị đe dọa".

Vị trí Kaliningrad và Litva. Đồ họa: BBC

Trước đó một tuần, Ba Lan thông báo ít nhất 19 UAV Nga bay vào không phận nước này trong đòn tập kích miền tây Ukraine. Chiến đấu cơ F-35 Hà Lan đã bắn rơi 4 UAV, số còn lại tự rơi sau khi hết nhiên liệu và không gây thiệt hại dưới mặt đất.

Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc từ Estonia, đồng thời khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters, RIA Novosti)