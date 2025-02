Stress ngày Tết làm tắt 'lửa yêu'

Công việc trong năm gặp nhiều khó khăn, chi tiêu dịp Tết tăng cao khiến người đàn ông 45 tuổi căng thẳng, không còn ham muốn tình dục và bị rối loạn cương.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân đến khám với vẻ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống. Anh mất hứng thú với "chuyện ấy" thời gian dài, khó đạt được và duy trì sự cương dương dù trước đây vợ chồng khá hòa hợp tình dục. Ngoài ra, anh mệt mỏi, khó ngủ, chán ăn, lo âu, hay cáu gắt.

Người đàn ông cho biết sau một năm kinh doanh không thuận lợi, càng gần Tết áp lực tài chính càng gia tăng. Anh thường xuyên phải làm việc quá sức, thức khuya để giải quyết công việc, ít có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Cộng thêm vấn đề từ chuyện chăn gối, mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng.

Khám lâm sàng và các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn cương dương do stress, kèm theo suy giảm nồng độ testosterone. Bệnh nhân được kê đơn thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, điều chỉnh lối sống, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và giao tiếp với vợ nhiều hơn.

Bác sĩ Duy thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Theo bác sĩ Duy, stress không chỉ là "kẻ thù" của sức khỏe tinh thần mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh lý nam giới. Theo nghiên cứu của Stanford et al. trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine, stress là một trong những nguyên nhân chính gây ra rối loạn cương dương.

Khi cơ thể bị stress, não bộ sẽ tiết ra hormone cortisol. Cortisol ở nồng độ cao kéo dài sẽ ức chế sản xuất testosterone - hormone sinh dục nam quan trọng, quyết định ham muốn tình dục, khả năng cương cứng và sản xuất tinh trùng. Stress cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, gây co thắt mạch máu, làm giảm lưu lượng máu đến dương vật, cản trở quá trình cương cứng.

Ngoài ra, stress còn khiến quý ông có những thay đổi tiêu cực trong lối sống như thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, lạm dụng rượu bia, thuốc lá... Những thói quen này càng làm suy giảm sức khỏe sinh lý.

"Với một số nam giới, niềm vui ngày Tết lại đi đôi với stress, áp lực từ công việc, gia đình, tài chính... dẫn đến những trục trặc trong đời sống tình dục, ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi", bác sĩ nói.

Mới đây, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân 38 tuổi, nhân viên văn phòng, đến khám vì xuất tinh sớm. Mỗi lần quan hệ, anh đều "về đích" quá nhanh, khiến bạn gái thất vọng. Dù công việc ổn định, người đàn ông cho biết luôn cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết, bởi phải lo toan nhiều việc, từ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa đến chăm lo cho bố mẹ. Anh còn phải đối mặt với những câu hỏi của họ hàng về chuyện lập gia đình, sinh con.

Bác sĩ xác định đây là trường hợp bị xuất tinh sớm do yếu tố tâm lý. Bệnh nhân được áp dụng liệu pháp hành vi nhận thức kết hợp liệu pháp thư giãn để kiểm soát cảm xúc lo âu, tăng cường sự tự tin. Đồng thời, bác sĩ cũng khuyên anh chia sẻ với người thân về những áp lực mà anh đang gặp phải, dành thời gian cho bản thân, tham gia các hoạt động giải trí để giảm stress.

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới quản lý stress hiệu quả bằng cách tìm hiểu nguyên nhân, xác định rõ những yếu tố gây căng thẳng để có biện pháp giải quyết phù hợp. Học cách thư giãn, thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, yoga, hít thở sâu...

Dành thời gian cho bản thân, tham gia các hoạt động yêu thích, gặp gỡ bạn bè, người thân. Trò chuyện, chia sẻ với người thân về những khó khăn, áp lực mà bạn đang gặp phải. Đừng ngại ngần tìm đến bác sĩ chuyên khoa khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh lý.

Ngoài ra, để duy trì phong độ phái mạnh, cần xây dựng lối sống lành mạnh, ăn đủ chất, đa dạng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, muối. Tăng cường rau xanh, trái cây, các loại hạt. Đảm bảo ngủ 7-8 giờ mỗi đêm. Tập thể dục thường xuyên, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất. Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Lê Phương