Stress nặng vì đọc 2000 tin nhắn và email sau chuyến đi rừng 7 ngày

Mở điện thoại lên, tôi nhận ngay cơn thác gần 2.000 tin nhắn và email chờ tôi xử lý.

Đó là khi tôi quay về "hiện thực", sau chuyến đi rừng kết hợp thiền 7 ngày. Khi vừa có sóng điện thoại, tôi nhận lũ lượt tin nhắn kéo đến. Tôi phải đọc hết, lọc nội dung và trả lời nếu cần thiết, cái gì liên quan đến công việc thì phải đọc kỹ để theo dõi tình hình.

Tôi ước lượng nội dung có thể tương đương một quyển truyện tranh. Trong vòng một giờ, trạng thái an tĩnh mà tôi cố gắng xây dựng suốt một tuần gần như biến mất.

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra chúng ta thật sự đã đánh mất khả năng ngắt kết nối. Và tệ hơn, chúng ta coi việc luôn sẵn sàng kết nối là điều hiển nhiên. Vì nhiều lần đồng nghiệp, sếp, chưa thấy trả lời tin nhắn dù chỉ mới vài phút, đã "tag" thẳng lên dù đang là buổi tối.

Trong đời sống hàng ngày, tôi nhìn thấy điều này rất rõ. Ở mỗi điểm dừng đèn đỏ, phần lớn mọi người lập tức cúi xuống kiểm tra điện thoại. Có khi chỉ vài chục giây, nhưng phản xạ ấy đã trở thành thói quen: Sợ bỏ lỡ, sợ bị chậm thông tin, sợ người khác nghĩ mình chậm chạp hay thiếu trách nhiệm.

Chúng ta mở điện thoại khi chờ thang máy, khi đứng xếp hàng, khi vừa thức dậy, thậm chí trước khi đi ngủ. Mọi khoảng lặng bị lấp đầy bởi các cuộc đối thoại bằng chữ không dứt.

Sự thật là con người hôm nay kết nối mọi lúc, nên bộ não không còn được nghỉ. Công việc không kết thúc lúc 6 giờ chiều thông báo vẫn ùa đến. Các mối quan hệ không dừng lại cuối tuần, nhóm chat vẫn hoạt động liên tục. Thảo nào nhiều bạn trẻ Gen Z nói mình bị ám ảnh bởi tiếng chuông thông báo tin nhắn.

Khả năng kết nối 24/7, thông qua smartphone khiến chúng ta đánh mất điều quan trọng, đó là giữ những khoảnh khắc cho riêng mình.

Stress không đến từ số lượng tin nhắn, tôi từng đọc những cuốn sách vài trăm trang trong vòng một tuần. Stress đến từ kỳ vọng rằng ta phải đọc, hiểu, suy nghĩ phản hồi.

Tôi nghĩ chúng ta cần một sự điều chỉnh, hãy thiết lập lại thói quen sử dụng điện thoại để kết nối, hãy cho phép bản thân những khoảng thời gian hoàn toàn "ngắt kết nối".

Và quan trọng nhất, là hãy học cách tôn trọng thời gian của người khác, nếu như không có gì quan trọng, ngoài giờ làm việc, những nội dung không liên quan, thì hãy đợi sự phản hồi từ họ một cách từ từ.

Đức Anh