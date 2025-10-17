Streamer Hàn Quốc gây chú ý khi phát live trước 'điểm nóng lừa đảo' ở Campuchia

Streamer người Hàn Quốc gây tranh cãi khi phát trực tiếp cảnh anh biểu tình bên ngoài một khu phức hợp được cho là trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Hôm 11/10, streamer thông báo anh sẽ bay đến Campuchia sau khi truyền thông gần đây sôi sục vì thông tin một sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc, tra tấn và giết hại tại khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, Campuchia, hồi tháng 8.

Khi đến nơi vào ngày 12/10, anh đã phát video trực tiếp trên nền tảng Soop trước một khu phức hợp ở ngoại ô Phnom Penh, hô vang các khẩu hiệu như "Trả tự do cho người Hàn!" hay "Trả tự do cho các nạn nhân bị giam, cưỡng bức lao động!".

Nam streamer Hàn Quốc phát trực tiếp cảnh anh biểu tình trước một khu phức hợp được cho là trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/10. Ảnh: Chosun

Khi streamer này đang phát trực tiếp, một người đàn ông bước ra từ khu phức hợp, chụp ảnh anh và thả một con chó gác cửa ra. "Anh vừa ghi hình gì đấy?", streamer vừa hét lớn vừa quay lại cuộc trao đổi căng thẳng với đối phương. Buổi phát đã thu hút 20.000 người xem trực tiếp và đến sáng 14/10 đạt 360.000 lượt xem, gấp gần 10 lần lượng khán giả thông thường.

Khi buổi phát sóng từ Campuchia gây chú ý, nền tảng Soop đã can thiệp, kêu gọi streamer ngừng phát sóng và cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng.

"Anh có thể không an toàn. Người dân địa phương đã chụp ảnh anh. Do công chúng Hàn Quốc ngày càng quan tâm, chúng tôi khuyến nghị anh dừng buổi phát sóng", một quản trị viên từ nền tảng viết trong phần bình luận.

Chiều muộn cùng ngày, streamer trấn an người xem rằng anh đã trở về chỗ lưu trú an toàn. "Nhiều người lo lắng, nên tôi muốn cập nhật thông tin. Tài xế đã đưa tôi đến một nơi khác. Tôi vẫn giả vờ tiếp tục quay phim trong lúc về. Tôi ổn, đừng lo lắng", anh viết.

Nam streamer sau đó đăng một bức ảnh từ hồ bơi và cho biết thêm anh "đã đến nơi an toàn". "Dù mọi chuyện có xấu đi, tôi đến đây với ý thức rõ về những rủi ro", anh tuyên bố.

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số người xem chỉ trích hành động của nam streamer là liều lĩnh. "Tại sao lại mạo hiểm mạng sống để câu view", một người bình luận.

"Mục đích của việc đi vào khu vực có cảnh báo đi lại đặc biệt là gì?", người khác đặt câu hỏi.

Theo giới chức Hàn Quốc, có khoảng 1.000 công dân nước này trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Phnom Penh thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc làm việc tại các tụ điểm lừa đảo ở Campuchia vào ngày 17/10, sau khi Seoul cử phái đoàn tới nước này. Hàn Quốc từ 15/10 áp lệnh cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, gồm núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng và thành phố Poipet ở tỉnh Banteay Meanchey.

Vũ Hoàng (Theo Korea Herald, Chosun, Korean Times)