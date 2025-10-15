Campuchia công bố danh tính nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn tới chết

Campuchia cập nhật quá trình điều tra vụ nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở nước này, lần đầu công bố danh tính nạn nhân.

Trong lúc tuần tra vào khoảng 2h sáng 8/8, cảnh sát Campuchia đã phát hiện một thi thể nằm trong ôtô ở làng Kompong Bay, thành phố Kampot, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết trong thông báo ngày 14/10. Danh tính nạn nhân là Park Min-ho, 22 tuổi, sinh viên Hàn Quốc đến Campuchia hôm 17/7.

Kết quả giám định pháp y xác định Park tử vong vì ngừng tim sau khi bị hành hung nghiêm trọng. Cơ thể Park có nhiều dấu vết chấn thương, cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành trong thời gian dài.

Đây là lần đầu Campuchia cập nhật thông tin cụ thể về nạn nhân. Truyền thông và giới chức Hàn Quốc trước đó gọi tắt nạn nhân là "A", trong khi hồ sơ của cơ quan công tố địa phương cho biết nạn nhân mang họ Park.

Cảnh sát Campuchia đã bắt hai nghi phạm người Trung Quốc là Li Zhimeng, 35 tuổi và Su Renxi, 43 tuổi. Nghi phạm thứ ba tên Ba Jia đang lẩn trốn.

Giới chức Campuchia cho biết họ không nhận được thông báo tìm người mất tích nào từ gia đình Park và đại sứ quán Hàn Quốc trước khi phát hiện thi thể, trái ngược với thông tin trên truyền thông rằng gia đình Park đã tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak. Ảnh: Khmer Times

Giới chức Hàn Quốc và Campuchia cho rằng sinh viên này là nạn nhân của một vụ bắt cóc chuyên nghiệp, liên quan một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Kampot ở Campuchia.

Dựa theo các manh mối, cảnh sát Campuchia đã tìm đến một biệt thự ở làng Rolous, xã Boeng Tuk. Đây được cho là nơi Park bị giam giữ. Cảnh sát Campuchia đột kích địa điểm và phát hiện bằng chứng cho thấy nơi này có liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.

Trong cuộc đột kích, các sĩ quan đã bắt Li Shao Xin, 20 tuổi, nghi là quản lý biệt thự. Một nghi phạm khác là Hao đã kịp bỏ trốn từ trước. Giới chức thu giữ các thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và các thiết bị liên lạc được dùng cho hoạt động lừa đảo.

Các nghi phạm bị cáo buộc "giết người và lừa đảo qua mạng" theo luật Hình sự Campuchia. Vụ án đã được chuyển cho Tòa án Tỉnh Kampot thụ lý.

Giới chức Hàn Quốc đang truy vết tài khoản của Park, đồng thời mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm tài chính ở Hàn Quốc có thể đã chiêu mộ Park, nghi ngờ tổ chức này thông đồng với băng đảng tại Campuchia và có liên quan tới những vụ bắt cóc tương tự.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết họ đang phối hợp với đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra kỹ lưỡng và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ông Sokhak nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc triệt phá mạng lưới tội phạm trực tuyến hoạt động xuyên biên giới.

Như Tâm (Theo Khmer Times)