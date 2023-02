Steven Spielberg: 'Tom Cruise đã cứu Hollywood'

MỹĐạo diễn huyền thoại Steven Spielberg cho rằng tài tử Tom Cruise cứu giới sản xuất, phát hành phim Hollywood với thành công của "Top Gun: Maverick".

Ngày 15/2, trang Pagesix đăng đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai nghệ sĩ tại bữa tiệc gặp mặt các ứng viên nhận đề cử Oscar năm nay, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức hồi đầu tuần. Trong đó, Spielberg khen diễn viên: "Cậu đã cứu Hollywood, cứu ngành phát hành phim. Nghiêm túc mà nói, Top Gun: Maverick gần như đã vực dậy toàn bộ ngành chiếu bóng".

Tom Cruise (phải) và Steven Spielberg tại bữa tiệc của ban tổ chức Oscar 2023 hồi đầu tuần. Ảnh: AP

Top Gun: Maverick là phần tiếp nối của thương hiệu phim hành động về chàng phi công Pete Mitchell. Lần này, anh bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Anh đồng ý tái xuất để đào tạo các phi công trẻ thực hiện một nhiệm vụ "khó đến mức không tưởng" cho chính phủ.

Bộ phim thành công về mặt thương mại, thu 1,48 tỷ USD toàn cầu - là dự án điện ảnh ăn khách nhất trong năm 2022. Tác phẩm cũng đạt điểm tươi 97% theo thống kê của Rotten Tomatoes, nhận sáu đề cử Oscar. Các tờ Variety, Independent hay IndieWire đánh giá Top Gun: Maverick là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun Maverick" (2022). Video: IMDb

Steven Spielberg từng hợp tác Tom Cruise trong các dự án như Minority Report hay War of the Worlds. Ông có sự nghiệp trải dài gần 60 năm ở Hollywood. Đạo diễn giành ba tượng vàng Oscar, nổi danh qua các tác phẩm như Jaws, E.T. the Extra-Terrestrial, Saving Private Ryan, Jurassic Park hay loạt phim Indiana Jones.

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, diễn xuất từ thập niên 1980. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Top Gun, Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back, The Last Samurai, Edge of Tomorrow... Là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, anh từng đoạt nhiều giải thưởng như Cành Cọ Vàng danh dự, Quả Cầu Vàng...

Phương Mai (theo Pagesix)