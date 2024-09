Stephen King và các sao ủng hộ Taylor Swift

"Ông hoàng truyện kinh dị" Stephen King, diễn viên Mark Hamill và nhiều fan cho biết đứng về phía Taylor Swift khi ông Trump nói "ghét ca sĩ".

Trên nền tảng Truth Social ngày 15/9, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý với tuyên bố "Tôi ghét Taylor Swift" nhưng không nêu lý do. Nhà văn Stephen King được cho đáp lại thái độ của ông Trump bằng bài khen tài năng ca sĩ trên X vài giờ sau. Ông viết: "Tôi yêu Taylor Swift. Âm nhạc của cô ấy khiến tôi hạnh phúc".

Nhà văn Stephen King ủng hộ Taylor Swift trên trang cá nhân. Ảnh: AP/ X Stephen King

Stephen King, 77 tuổi, là nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông thành danh với các tác phẩm thuộc dòng kinh dị, siêu nhiên như It, The Shining hay Doctor Sleep, đều được chuyển thể thành phim. Stephen trở thành nhà văn chuyên nghiệp từ năm 1967 với cuốn The Glass Floor, đến nay đã có hơn 60 đầu sách được xuất bản.

Theo Washington Post, hiện nhiều fan phẫn nộ trước câu nói của cựu tổng thống, đồng loạt đẩy hashtag #ILoveTaylorSwift (Tôi yêu Taylor Swift) để ủng hộ cô. Một số sao Hollywood như diễn viên Star Wars Mark Hamill, tài tử The Handmaid's Tale Bradley Whitford, minh tinh Mia Farrow bày tỏ sự yêu mến ca sĩ thông qua từ khóa trên.

Ngoài các nghệ sĩ, người hâm mộ bất ngờ khi thấy Scooter Braun - cựu quản lý Justin Bieber, người từng vướng tranh chấp bản quyền âm nhạc với Taylor Swift - có ý bênh vực cô. Trên Instagram Story cùng ngày, Braun đăng ảnh chụp màn hình bài viết của ông Trump kèm chú thích: "Shake It Off Donald. Kamala 2024" (Rũ bỏ hết đi, ông Donald. Ủng hộ bà Kamala 2024). Shake It Off là bài hát của Taylor Swift thuộc album 1989 (2014), có nội dung đáp trả những lời nhận xét tiêu cực về cô.

Cựu quản lý Scooter Braun và bài đăng "ủng hộ" Taylor Swift trên Instagram Story. Ảnh: Bradford Rogne/ Instagram Scooter Braun

Page Six cho rằng động thái của Scooter Braun gián tiếp bảo vệ ca sĩ trước ông Trump, thể hiện sự ủng hộ ứng viên Kamala Harris. Tuy nhiên, một số fan không hài lòng trước hành động của cựu quản lý vì cho rằng anh từng "hủy hoại sự nghiệp" của Taylor Swift.

Năm 2019, Scooter Braun và Taylor Swift vướng tranh chấp bản quyền các bản ghi âm gốc sau khi cựu quản lý mua lại hãng đĩa Big Machine Label Group (công ty quản lý Swift từ năm 2006 đến năm 2018) với giá 300 triệu USD, giành được quyền mua bán và phát hành sáu album đầu tiên của Taylor Swift. Thương vụ này khiến cô không còn cơ hội mua lại quyền sở hữu các sáng tác của mình bởi hai người từng xích mích.

Trước thái độ mới nhất của Braun, các Swifties yêu cầu anh tránh xa Taylor Swift, chỉ trích người này khao khát sự chú ý. Một tài khoản bình luận: "Anh có thể ủng hộ Kamala Harris nhưng đừng nhắc đến Taylor Swift".

MV Shake It Off MV "Shake It Off". Video: YouTube Taylor Swift

Những thể hiện trên mạng xã hội của ca sĩ Taylor Swift và ông Donald Trump giữa bối cảnh cuộc đua Nhà trắng 2024 hiện là đề tài thu hút nhiều chú ý của công chúng và giới truyền thông. Sự việc bắt đầu khi Taylor Swift lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris vào ngày 10/9 qua Instagram, gián tiếp chỉ trích việc ông Trump dùng ảnh giả của cô cho chiến dịch tranh cử.

Theo CBS News, bài đăng của nghệ sĩ giúp tăng lượng người truy cập trang web bầu cử tổng thống tăng gấp 10 lần một tuần trước đó, trở thành nguồn cảm hứng để đội ngũ bà Kamala Harris thực hiện các kế hoạch truyền thông, bán hết sản phẩm gây quỹ. Êkíp của ông Trump cũng "mượn" ý tưởng từ Taylor Swift để thiết kế áo thun, kêu gọi Swifties mua ủng hộ. Hành động này bị cộng đồng fan chỉ trích, cho rằng ông đáng bị kiện tội vi phạm bản quyền.

Ứng viên Donald Trump và ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: Reuters/ FilmMagic

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Theo Forbes, tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,3 tỷ USD.

Phương Thảo (theo USA Today, Daily Mail)