Ông Trump, bà Harris lấy ý tưởng từ Taylor Swift khi tranh cử

Theo Variety ngày 13/9, đội ngũ của bà Kamala Harris đang tận dụng tín nhiệm của giọng ca Fortnight vào chiến dịch tranh cử. Trước đó, họ không được báo trước việc ca sĩ lên tiếng ủng hộ. Hiện êkíp kết hợp hình ảnh bà Harris cùng tên bài hát ...Ready for It, concert The Eras Tour của Taylor Swift để làm thông điệp kêu gọi bầu cử.

Thông điệp trên quảng cáo của bà Kamala Harris dựa trên tên concert và bài hát của Taylor Swift. Ảnh: DNC

Hãng tin cho biết Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ chịu trách nhiệm chi trả phí truyền thông ngoài trời. Các quảng cáo sẽ xuất hiện trên màn hình kỹ thuật số ở Quảng trường Thời đại, New York và một số bảng lớn trong Las Vegas. Họ cũng đặt tại Nevada - bang dao động (nơi có lượng cử tri ủng hộ hai ứng viên ngang nhau) - do Đảng Dân chủ tin rằng khu vực này liên kết mạnh mẽ với ngành giải trí.

Ngoài quảng bá truyền thông, nhóm của bà Harris gây chú ý khi bán hết tất cả vòng tay tình bạn lấy cảm hứng từ phụ kiện đặc trưng của cộng đồng fan Taylor Swift. Mỗi chiếc giá 20 USD, được bán hết vào ngày 11/9.

Vòng tay tình bạn gây quỹ có tên bà Harris và ông Walz. Ảnh: Kamala Harris Store

Về phía Donald Trump, chiến dịch của ông bắt đầu bán áo thun có thiết kế theo merch (sản phẩm do nghệ sĩ sản xuất) từ ngày 12/9. Họ chỉ thay hình Taylor Swift thành ông Trump, chuyển thông điệp "Taylor Swift The Eras Tour" sang "Donald J. Trump Make America Great Again". Trên X, đội ngũ của ông kêu gọi cộng đồng Swifties mua áo ủng hộ ứng viên.

Hiện người hâm mộ ca sĩ bất bình trước hành động của cựu tổng thống, cho rằng êkíp của cô nên kiện ông Trump vi phạm bản quyền. Các tài khoản X bình luận: "Chuyện này buồn cười ở chỗ ông ấy không thích Taylor Swift nhưng không ngại sao chép ý tưởng của cô", "Một ông già 78 tuổi đang tranh chức tổng thống lại chọc tức một cô gái trẻ chỉ vì cô ấy đưa ra quan điểm của mình", "Swifties sẽ không bao giờ ủng hộ ông".

Áo Taylor Swift (trái) và sản phẩm của ông Donald Trump. Ảnh: Taylor Swift/ Team Trump

Lần đầu cô lên tiếng về cuộc chạy đua Nhà trắng 2024 qua bài viết ủng hộ hai ứng viên Đảng Dân chủ - bà Kamala Harris và ông Tim Walz - trên Instagram hôm 10/9. Ca sĩ cũng nói về vấn đề ông Trump dùng ảnh giả của cô cho chiến dịch tranh cử, cảm thấy sợ công nghệ AI và những nguy cơ phát tán thông tin sai lệch. Một ngày sau, cựu tổng thống Trump nhận xét Swift là người "quá dân chủ", khẳng định không bao giờ là fan cô. Ông cảnh báo Taylor Swift có thể "trả giá" bằng việc gặp rắc rối trên thị trường album.

Bà Kamala Harris dùng nhạc Taylor Swift cho chiến dịch tranh cử Bà Kamala Harris dùng ca khúc "The Man" của Taylor Swift vài giờ sau khi ca sĩ công khai ủng hộ bà. Video: Betches News

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD.

Phương Thảo (theo Variety, Page Six)