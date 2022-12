Startup 'Sổ bán hàng' đoạt quán quân tài năng khởi nghiệp Quốc gia 2022

Bình DươngGiải pháp giúp bán hàng online của đội SoBanHang giành vị trí cao nhất tại cuộc thi trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2022.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tìm ra chủ nhân và trao giải trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2022 tổ chức tại Bình Dương từ ngày 2 đến 4/12. Cuộc thi tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là người Việt sinh sống và làm việc trong và nước ngoài, gương mặt đại diện Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi ghi nhận gần 500 đơn đăng ký với hơn 300 hồ sơ chất lượng, đạt gần 100.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội và tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 500.000 USD.

Ban tổ chức đã trao giải Quán quân cho đội SoBanHang, đội đoạt giải Nhì và giải Ba lần lượt là Fina và Forte Biotech.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng (trái) và Giám đốc Tập đoàn Tài chính Shinhan, ông Hyuk Choi trao bảng giải thưởng, cúp và hoa cho Quán quân cuộc thi. Ảnh: TTTT

CEO kiêm đồng sáng lập Bùi Hải Nam cùng anh trai Bùi Hải Long (CoFounder) từ SoBanHang nhận giải thưởng tổng trị giá 200 triệu đồng (gồm 100 triệu đồng tiền mặt và các gói hỗ trợ chuyên sâu). Đây cũng là đội đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup với giải thưởng 1 triệu USD.

"Sổ bán hàng" ra mắt vào thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19, cung cấp giải pháp giúp bán hàng online, quản lý bán hàng toàn diện chỉ trên một ứng dụng di động duy nhất, giúp các chủ cửa hàng hiện đại thúc đẩy hoạt động kinh doanh và gia tăng doanh thu bán hàng.

Dự án đoạt giải nhì thuộc về dự án Fina từ CEO TS Phạm Anh Khôi cùng nhà đồng sáng lập kiêm CTO Đỗ Quốc Tiến. Fina là một nền tảng công nghệ cho phép người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và lựa chọn chính xác các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của mình bao gồm các khoản vay mua nhà, các gói bảo hiểm hoặc các sản phẩm đầu tư.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng cục phát triển thị trường & doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ (trái) trao giải cho đội Á quân Fina. Ảnh: TTTT

Nhà sáng lập Kit Yong cùng dự án Forte Biotech giành giải Quý quân. Được thành lập vào 2021, Forte Biotech phát triển kit xét nghiệm RAPID (Robust & Accurate Prawn Infection Detector) được dùng cho xét nghiệm các bệnh thường gặp trên tôm. Chỉ với ba bước đơn giản, người nông dân có thể tự thực hiện xét nghiệm chẩn đoán và nhận được kết quả chính xác trong vòng 1 giờ mà không cần thiết bị chuyên ngành hay kiến thức chuyên môn.

Phát biểu tại chung kết, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp là hạt giống mà hệ sinh thái Việt Nam đang sẵn có. Tuy nhiên ông cho hay, không thể chỉ đòi hỏi và trông đợi vào nội lực của doanh nghiệp, mà còn phải có cơ chế hỗ trợ bên ngoài phù hợp để dẫn dắt, hỗ trợ.

Đánh giá cần có sự phối hợp hành động từ các thành tố trong hệ sinh thái, ông cho biết cần cùng thiết kế, chung tay triển khai ngay để đón được đợt sóng mới của công nghệ. "Đối với từng chủ thể trong hệ sinh thái, nền tảng đổi mới sáng tạo mở mang lại những lợi ích khác nhau. Đó là lý do chúng ta mong muốn cùng xây dựng và phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, trong đó mục tiêu quan trọng là thúc đẩy các đặc tính đổi mới sáng tạo, mở và liên kết", ông Quất nói.

Top 10 cuộc thi tại lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: TTTT

Ông Kim Dong Uk, Senior Director, Shinhan Financial Group Hope Foundation, cho biết 5 đội thi trong top 10 được chọn vào chương trình 2022 Vietnam Techfest Shinhan Global Track Award, với gói tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu. Tại đây các đội có cơ hội gặp gỡ chuyên gia và gọi vốn, mở rộng kết nối tại Hàn Quốc và trên thế giới. "Việc hỗ trợ cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia là cơ hội quý giá để chúng tôi mở rộng kết nối đến các startups tại Việt Nam, đồng thời cùng Việt Nam thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả. Bản thân chúng tôi đã tìm thấy một số công ty tiềm năng để hợp tác hoặc đầu tư", ông Kim chia sẻ.

Cuộc thi nằm thuộc khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia Techfest 2022 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" (Open Innovation Ecosystem - The Next Big Think). Techfest Vietnam là hoạt động được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên từ năm 2015 và trở thành sân chơi lớn nhất về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Như Quỳnh