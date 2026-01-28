Startup fintech Mỹ rót 5 triệu USD vào Việt Nam

Tala, startup fintech từng huy động thành công 500 triệu USD, lập pháp nhân tại Việt Nam và bắt tay với ngân hàng cho vay từ quý đầu năm nay.

Đại diện Tala cho hay họ là startup fintech (công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính) đầu tiên của Mỹ lập pháp nhân tại Việt Nam. Trước đây, doanh nghiệp và quỹ đầu tư Mỹ thường gián tiếp tham gia thị trường fintech thông qua các thương vụ đầu tư mạo hiểm, thay vì hiện diện trực tiếp.

Tala đã huy động vốn hơn 500 triệu USD từ các quỹ đầu tư như Google Ventures, PayPal Venture, Notable Capital, IVP. Việt Nam là thị trường thứ 8 của Tala, sau nhiều nơi khác như Mỹ, Kenya, Mexico, Philippines.

Theo ông Steven Trương, Tổng giám đốc Tala Việt Nam, công ty mẹ lên kế hoạch rót 5 triệu USD trong giai đoạn đầu để xây dựng hạ tầng công nghệ và nhân sự bản địa. Ông đánh giá quy mô thị trường này rất lớn bởi tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng cao, nhưng cơ hội tiếp cận tín dụng chính thống thấp, dẫn đến tình trạng vay nặng lãi.

Tại các thị trường trước, Tala hoạt động như một công ty tài chính tiêu dùng và tập trung vào phân khúc người có thu nhập thấp. Sản phẩm chính là các khoản vay nhỏ (khoảng 100 USD), có thời hạn trung bình 30 ngày. Năm ngoái, họ giải ngân tổng cộng 1,7 tỷ USD và ghi nhận doanh thu trên 370 triệu USD.

Khi vào Việt Nam, Tala là đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ, không phải tổ chức tín dụng hay công ty tài chính. Tất cả dịch vụ cho vay trong giai đoạn đầu được thực hiện bởi ngân hàng đối tác của họ là CIMB.

Hai bên dự kiến khoản vay đầu tiên giải ngân trong quý đầu năm nay. Các khoản vay có hạn mức tối đa 30 triệu đồng và kéo dài 61 ngày. CIMB cung cấp tổng hạn mức tín dụng 100 triệu USD trong ít nhất 3 năm cho người vay thông qua ứng dụng Tala.

Người dùng thao tác trên ứng dụng Tala. Ảnh: Tala

Theo người đứng đầu Tala Việt Nam, khác biệt lớn so với các sản phẩm vay tiêu dùng trên thị trường là người vay được tất toán bất cứ lúc nào mà không chịu phí trả nợ trước hạn. Họ được hưởng trần dư nợ, tức biết trước nợ gốc và lãi tối đa phải trả.

"Chúng tôi muốn dần thay đổi thực trạng người vay phải đối mặt gánh nặng nợ chồng chất, có lúc tiền lãi gấp nhiều lần khoản gốc ban đầu", ông Steven Trương nói.

Việt Nam hiện có khoảng 200 công ty fintech và chủ yếu hoạt động trong mảng ngân hàng. Từ giữa năm ngoái, Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp fintech trong lĩnh vực ngân hàng như cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở.

Ngân hàng Nhà nước từng cho biết sẵn sàng đồng hành cùng các công ty fintech để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro.

Phương Đông