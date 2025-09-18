Được vay tối đa 100 triệu đồng tại một công ty P2P Lending

Ngân hàng Nhà nước quy định mỗi khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng tại một công ty cho vay ngang hàng trong thời gian thử nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành hai quyết định nhằm tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm đối với cho vay ngang hàng (P2P Lending), theo quy định tại Nghị định số 94 của Chính phủ.

Cho vay ngang hàng là hình thức kết nối trực tiếp giữa người cho vay và người vay tiền thông qua một nền tảng trực tuyến, không cần trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng.

Cụ thể, dư nợ tối đa một khách hàng được vay tại một giải pháp cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng. Tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả giải pháp cho vay ngang hàng cùng tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là 400 triệu đồng.

Quy định này, theo Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo thống nhất chung nguyên tắc quản trị rủi ro, phù hợp với tính chất thí điểm. Hạn mức này cũng nhằm giới hạn tổn thất tài chính đối với cả bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng ban hành quyết định nhằm hướng dẫn để các công ty cho vay ngang hàng kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Việc tham gia hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp các công ty cho vay ngang hàng có cơ sở quản lý dư nợ của khách hàng, đồng thời có thêm thông tin về bên đi vay, góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức công nghệ tài chính (fintech), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro.

Một số ứng dụng cho vay tiền tại Việt Nam.Ảnh: Quỳnh Trang.

Đầu tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định 94 ngày 29/4 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), các giải pháp công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, từ 1/7, hoạt động cho vay ngang hàng được thử nghiệm trong 2 năm, cùng với chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở.

Hoạt động thử nghiệm P2P Lending sẽ được cấp phép trong 2 năm, nhưng không áp dụng với các nhà băng ngoại.

Việt Nam hiện có khoảng 100 công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng với nhiều đơn vị vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước từng đánh giá một số thỏa thuận giữa các bên tham gia trong mô hình P2P Lending thiếu minh bạch, chưa có cơ chế giám sát việc sử dụng, quản lý vốn vay của loại hình này, nên có thể dẫn tới tranh chấp giữa các bên. Việc đưa ra các nguyên tắc và quy định để thử nghiệm có kiểm soát với fintech cho vay ngang hàng là cần thiết.

Quỳnh Trang