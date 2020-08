SSI: Giá bán nhà có thể tăng 3-10% trong năm 2020

Chi phí đầu vào tăng, nguồn cung hạn chế nên SSI cho rằng giá bất động sản dân cư tại Hà Nội tăng 2-3%, TP HCM tăng 7-10%.

Trong báo cáo ngành về bất động sản dân cư mới đây, Công ty cổ phần chứng khoán SSI dự đoán giá đất đầu vào tăng cũng như nguồn cung hạn chế là những yếu tố ảnh hưởng tới giá nhà năm 2020.

Doanh số bán mới trong nửa cuối năm có thể còn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung tổng thể không còn nhiều. Tình trạng khan hiếm nhà để bán sẽ tiếp tục trong năm 2021. Do đó, năm sau, giá bất động sản sẽ tăng thêm 1-2% ở Hà Nội và 5-7% tại TP HCM.

Báo cáo cũng chỉ ra một số thay đổi khác trong cơ cấu ngành sau Covid-19. Các chung cư cao cấp có giá bán trung bình trên 60 triệu đồng mỗi m2 ghi nhận lượng giao dịch giảm đáng kể. So với nửa đầu năm ngoái, lượng giao dịch giảm 30%.

Các căn hộ có giá thuê cao, trên 1.000 USD mỗi căn một tháng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Giá chào thuê do SSI ghi nhận trung bình giảm 20-25% vì thiếu vắng nhu cầu từ người thuê và khách du lịch nước ngoài. Khoản chi tiêu cho thuê nhà cũng bị cắt giảm. Lợi suất cho thuê căn hộ trung bình giảm 0,3-0,5% so với mức trước dịch. Tỷ lệ này ở TP HCM dao động 4,5-6,2% trong khi Hà Nội là 4-5,4% mỗi năm.

Qua các cuộc khảo sát trong nước, SSI thấy rằng khoảng 38-40% vẫn coi bất động sản là kênh đầu tư an toàn. Đà tăng trưởng của thị trường có thể được ảnh hưởng tích cực của việc tăng tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng cùng môi trường lãi suất tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, bất động sản thấp tầng có pháp lý, quyền sử dụng đất minh bạch cũng trở nên hấp dẫn với người mua nhà.

Phương Ánh