Bộ Xây dựng: Giá nhà vẫn tăng

Số liệu vừa công bố của Bộ Xây dựng về thị trường nhà ở, bất động sản quý II cho thấy, mặc dù có Covid-19, giá bán nhà không giảm mà vẫn tăng so với cuối năm ngoái.

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,16% so với quý trước. Đối với nhà ở riêng lẻ, giá tăng khoảng 0,01%. Trong khi đó, tại TP HCM, giá căn hộ chung cư có mức tăng khoảng 0,25% còn nhà riêng lẻ có mức tăng khoảng 0,15%.

Giá nhà ở quý II so với quý I/2020

Căn hộ cao cấp Căn hộ trung cấp Căn hộ bình dân Nhà riêng lẻ TP Hà Nội -0,27% 0,51% 0,77% 0,01% TP HCM 0,04% 0,64% 0,94% 0,15%

Trong quý II, Bộ Xây dựng nhận định số lượng dự án hoàn thành, đủ điều kiện bán đang có nhiều hạn chế. Tại nhiều địa phương, nguồn cung có xu hướng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo, hiện có 94 dự án với 19.543 căn hộ được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Riêng Hà Nội, lượng cung căn hộ giảm 21,3% so với quý trước. TP HCM cũng chung tình cảnh với lượng giảm là 40% so với quý trước và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, nhiều khả năng, thị trường sẽ được bổ sung nguồn cung mới khi nhiều dự án được cấp phép xây dựng và hoàn thiện.

Số dự án Số căn hộ Cấp phép 325 70.317 Triển khai xây dựng 1.425 246.781 Hoàn thành 73 8.901

(Tổng hợp từ báo cáo của 54/63 UBND trong quý II/2020)

Bộ Xây dựng cho biết, số lượng dự án nhà ở được cấp phép trong quý II tăng mạnh so với quý I. Quý I, Hà Nội, TP HCM không có dự án nào thì quý II lần lượt tăng lên 8 và 4 dự án được cấp phép.