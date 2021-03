SsangYong Rexton 2021 - đối thủ của Fortuner giá từ 52.700 USD

AnhRexton mới với nhiều nâng cấp ở thiết kế lẫn hệ truyền động, ra mắt khi SsangYong đang trong giai đoạn vỡ nợ.

Hãng xe lớn thứ tư của Hàn Quốc trình làng bản nâng cấp mẫu SUV đầu bảng, Rexton 2021 cho thị trường Anh. Xe phát triển trên nền tảng "thân trên khung - body on frame", cấu hình 7 chỗ.

SsangYong Rexton 2021.

SsangYong Rexton mới trở nên nam tính, hình khối cơ bắp hơn so với bản tiền nhiệm. Xe trang bị mặt ca-lăng mới, khá giống mẫu xe thương hiệu Anh, MG Hector. Đèn pha LED chùm 4 bóng LED, phần đuôi xe cũng tái thiết kế với tạo hình vuông vức.

Phiên bản tiêu chuẩn Ventura giá 52.700 USD lắp màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, kích thước 8 inch, tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng bọc da, ghế trước chỉnh điện, sưởi, đục lỗ thông hơi. Hệ thống an toàn có 9 túi khí, camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo khoảng cách an toàn, cảnh báo chuyển làn, giới hạn tốc độ, kiểm soát hành trình.

Bản Rexton Ultimate giá 56.500 USD, ngoài các trang bị như bản Ventura, có thêm cảnh báo va chạm khi chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera 360 độ. Nội thất có thêm đèn trang trí, ghế da. Đèn sương mù LED bên ngoài.

Động cơ diesel loại 2,2 lít trên xe vẫn giữ nguyên như bản tiền nhiệm, nhưng công suất tăng từ 178 mã lực lên 199 mã lực, mô-men xoắn từ 420 lên 441 Nm. Hộp số 8 cấp, dẫn động 4 bánh.

Hồi 2017, nhà phân phối SsangYong dự kiến mang Rexton về Việt Nam nhưng sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, kế hoạch bị gác lại. Hồi cuối 2020, hãng này nộp đơn lên tòa án xin bảo hộ phá sản vì không không thể trả nổi khoản vay 54,4 triệu USD. Trong đó, khoảng 27 triệu USD thuộc về Bank of America, 18 triệu USD là của JPMorgan Chase & Co, và 9 triệu từ BNP Paribas. Hiện tập đoàn Ấn Độ Mahindra nắm giữ 74,65% cổ phần ở SsangYong.

