'Spider-Man' có phần bốn

Phim Người Nhện "Spider-Man 4" - do Tom Holland đóng - dự kiến công chiếu vào ngày 24/7/2026.

Theo Variety hôm 25/10, dự án do Destin Daniel Cretton đạo diễn, sẽ ra mắt sau khi Avengers: Doomsday công chiếu hai tháng. Trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon trước đó, Tom Holland cho biết phần bốn sẽ bắt đầu quay vào giữa năm 2025. "Mọi thứ đều sẵn sàng, chúng tôi sắp khởi quay. Tôi rất hào hứng và không thể chờ đợi thêm nữa", diễn viên nói.

Tom Holland trong tạo hình Người Nhện. Ảnh: Sony Pictures

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên Rich Roll Podcast, Holland nói đã đọc kịch bản, nhưng cần chỉnh sửa thêm một số chi tiết. Theo nghệ sĩ, thương hiệu Spider-Man chỉ là một phần nhỏ của Marvel, do đó việc duy trì tiến độ thực hiện tác phẩm là thử thách lớn, đòi hỏi sự kỹ lưỡng về thời gian và nguồn lực. Đồng thời, đoàn phim phải cân nhắc để bộ phim hòa hợp với nội dung tổng thể của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Hiện chưa rõ Zendaya có trở lại vai Michelle Jones không.

Tom Holland thủ vai Peter Parker trong ba phần phim do Jon Watts đạo diễn, gồm Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021). Với dự án lần này, Destin Daniel Cretton sẽ thay thế Jon Watts chỉ đạo.

Cretton từng thực hiện Short Term 12 (2013), The Glass Castle (2017), Just Mercy (2019), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Ông từng có ý định đạo diễn Avengers: The Kang Dynasty nhưng rời khỏi dự án vào tháng 11/2023, sau đó nó được đổi tên thành Avengers: Doomsday. Hiện Cretton vẫn ở lại Marvel, đồng sáng tạo loạt phim ngắn Wonder Man, phát triển phần tiếp theo của Shang-Chi. Theo nguồn tin thân cận của Variety, Spider-Man 4 là ưu tiên hàng đầu của hãng phim.

Trailer 'Spider-Man 3' bản mới Trailer phần ba "Spider-Man: No Way Home" (2021). Video: Sony Pictures

Vào năm 2015, Marvel Studios và Sony Pictures Entertainment hợp tác phát triển dự án xoay quanh siêu anh hùng Spider-Man, một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong MCU. Dù Spider-Man xuất hiện trong loạt Marvel Comics, quyền làm phim lại thuộc về Sony Pictures do hãng mua lại quyền làm phim từ những năm 1990. Để có thể đưa Spider-Man vào MCU, hai bên có nhiều thỏa thuận phức tạp. Theo đó, Marvel Studios chịu trách nhiệm về khâu sáng tạo và sản xuất các bộ phim về Spider-Man, trong khi Sony giữ bản quyền phân phối.

Năm 2019, hai bên bất đồng về tương lai của Người Nhện trong MCU và thỏa thuận giữa họ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, họ đạt được thỏa thuận mới, dẫn đến sự kiện crossover (thuật ngữ chỉ việc kết hợp các nhân vật, cốt truyện từ nhiều bộ phim vào cùng một tác phẩm điện ảnh) trong Spider-Man: No Way Home, đưa các Spider-Man trước đó - do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai - vào MCU. Theo trang thống kê Numbers, doanh thu toàn cầu của các phần phim Người Nhện từ năm 2002 đến nay đạt gần chín tỷ USD.

Quế Chi (theo Variety)