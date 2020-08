SpaceX sắp phóng liên tiếp hai tên lửa Falcon 9

Đêm nay và sáng mai, bộ đôi tên lửa Falcon 9 sẽ lần lượt đưa 60 vệ tinh Internet Starlink và một vệ tinh viễn thám SAOCOM-1B lên quỹ đạo.

SpaceX phóng lô vệ tinh Starlink thứ 11 vào hôm 18/8. Ảnh: Space.

Theo kế hoạch, lô vệ tinh Starlink thứ 12 gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9 của SpaceX sẽ cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào lúc 21h12 ngày 30/8 theo giờ Hà Nội. Chín tiếng sau, một chiếc Falcon 9 khác dự kiến cũng được khai hỏa tại Khu phức hợp 40 tại Trạm không quân Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, mang theo vệ tinh SAOCOM-1B của Argentina lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Nếu thành công, tổng số thiết bị hoạt động trong "chòm sao Starlink" sẽ được nâng lên 713 chiếc. Đây là một dự án đầy tham vọng của SpaceX nhằm xây dựng một mạng lưới gồm 40.000 vệ tinh phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu. Trong đơn đề nghị cấp giấy phép gửi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), CEO SpaceX Elon Musk tuyên bố nó có thể cung cấp băng thông tốc độ 1 Gb/giây với độ trễ dưới 20 mili giây khi hoàn thành.

Trong khi đó, SAOCOM-1B mới là vệ tinh thứ hai thuộc "chòm sao quan sát Trái Đất" đang được xây dựng bởi Cơ quan Vũ trụ Argentina CONAE. Vệ tinh đầu tiên SAOCOM-1A được phóng vào ngày 8/10/2018 và đang hoạt động trên quỹ đạo. Bộ đôi SAOCOM này - mỗi chiếc nặng 3.050 kg và được trang bị radar khẩu độ tổng hợp phân cực toàn phần - sẽ hỗ trợ các nhà khoa học dự đoán và giám sát thiên tai, giúp giảm nhẹ thiệt hại.

Mô phỏng vệ tinh SAOCOM-1B của CONAE. Ảnh: Viento Sur Noticias.

Việc triển khai các sứ mệnh sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, theo SpaceX. Đầu tiên là thời tiết mùa hè thất thường ở Florida có thể khiến lịch phóng bị đẩy lùi vào phút chót. Các báo cáo gần đây từ Phi đội thời tiết thứ 45 của Không quân Mỹ cho thấy điều kiện thời tiết vào đêm nay và sáng mai không thực sự thuận lợi. Cơ hội phóng vệ tinh Starlink và SAOCOM-1B chỉ lần lượt là 50% và 40%.

Bên cạnh đó, SpaceX cũng cần nhận được sự phê duyệt phóng từ Eastern Range, đơn vị giám sát tất cả các hoạt động phóng ở Bờ Đông, và đảm bảo không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào xảy ra. Mới ngày hôm qua, sứ mệnh Delta IV Heavy của United Launch Alliance (ULA) đã phải hủy bỏ chỉ ba phút trước khi khai hỏa do sự cố kỹ thuật.

SpaceX cho biết đã triển khai sà lan không người lái mang tên "Of Course, I Still Love You" tới Đại Tây Dương để sẵn sàng cho việc thu hồi tầng 1 của tên lửa Falcon 9 trong sứ mệnh Starlink. Đối với sứ mệnh SAOCOM-1B, tầng 1 của tên lửa sẽ hạ cánh xuống một khu vực được chỉ định trên đất liền ở Trạm không quân Mũi Canaveral.

Đoàn Dương (Theo Space)