Với sứ mệnh Starlink thứ 24 hôm 7/4, SpaceX đã đưa tổng cộng 1.445 vệ tinh Internet lên quỹ đạo, nhưng một số chiếc không còn hoạt động.

SpaceX sắp hoàn thành mạng lưới Starlink ban đầu SpaceX phóng lô vệ tinh Starlink thứ 24 và thu hồi tên lửa trên biển. Video: SpaceX.

Tổng cộng 60 vệ tinh Internet mới, được gắn trên đỉnh tên lửa đẩy Falcon 9, đã cất cánh từ Tổ hợp 40 tại Trạm không quân Mũi Canaveral ở Florida lúc 12h34 hôm 7/4 theo giờ địa phương, đánh dấu sứ mệnh không gian thứ 10 của SpaceX kể từ đầu năm nay, trong đó có tới 8 nhiệm vụ Starlink.

Khoảng 8 phút rưỡi sau khi phóng, tầng đẩy thứ nhất của của tên lửa - có mã hiệu B1058 - đã tách ra và nhẹ nhàng hạ cánh xuống tàu bay không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương. Đây là một trong những tầng đẩy được tái sử dụng nhiều nhất của SpaceX với 7 lần thu hồi thành công.

B1058 ra mắt lần đầu tiên gần một năm trước trong sứ mệnh Crew Dragon Demo-2, chuyến bay lịch sử chở phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ đất Mỹ sau một thập kỷ. Sau đó, nó đã chứng minh được tính ổn định khi triển khai thành công thêm ba nhiệm vụ Starlink, cùng các vụ phóng vệ tinh ANASIS-II, Transporter-1 và tàu Dragon C208 lên quỹ đạo.

Đến nay, SpaceX đã phóng tổng cộng 1.445 vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, con số này không phản ánh đúng số lượng thiết bị hiện có trên quỹ đạo. Theo thống kê của nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, hiện chỉ có 1.378 vệ tinh đang hoạt động, số còn lại hoặc là vệ tinh thử nghiệm, hoặc đã ngừng hoạt động và được hạ quỹ đạo có kiểm soát. Điều đó có nghĩa là SpaceX đã gần hoàn thành mạng lưới Starlink ban đầu, bao gồm 1.440 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

"Mạng lưới Starlink sắp đạt đến kích thước cần thiết để cung cấp dịch vụ cơ bản. Chúng tôi có phạm vi tiếp cận toàn cầu, nhưng hiện chưa có kết nối toàn cầu", Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết trong một cuộc thảo luận ngày 6/4 tại Diễn đàn kỹ thuật số LEO của Satellite 2021.

Starlink vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta ở Mỹ và một số quốc gia khác. Shotwell cho biết chưa có kế hoạch kết thúc thử nghiệm để chuyển sang dịch vụ thương mại đầy đủ trong tương lai gần. "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để mạng trở nên đáng tin cậy. SpaceX sẽ chỉ cung cấp dịch vụ khi sản phẩm thực sự tuyệt vời", Shotwell nói thêm.

Mục tiêu cuối cùng của SpaceX là mở rộng mạng lưới Starlink lên 42.000 vệ tinh. Công ty có kế hoạch bổ sung 1.500 vệ tinh mới trong năm nay. Để mạng Starlink có thể phủ phóng liên tục trên phạm vi toàn cầu, SpaceX cần triển khai thêm khoảng 28 lô vệ tinh nữa.

Đoàn Dương (Theo Space News)