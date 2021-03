10 ngày sau khi triển khai lô vệ tinh Internet thứ 22, SpaceX hôm qua tiếp tục phóng thêm 60 vệ tinh lên quỹ đạo.

SpaceX hoàn thành 4 sứ mệnh Starlink trong một tháng SpaceX phóng thêm 60 vệ tinh Starlink mới hôm 24/3. Video: SpaceX/SciNews.

Lô vệ tinh thứ 23, gắn trên đỉnh tên lửa đẩy Falcon 9, đã cất cánh từ Tổ hợp phóng 40 tại Trạm không quân Mũi Canavera ở Florida, Mỹ, vào lúc 15h28 ngày 24/3 theo giờ Hà Nội. Đây là sứ mệnh Starlink thứ 4 và là cuối cùng được SpaceX triển khai trong tháng này.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa - có mã hiệu B1060 - đã tách ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương, đánh dấu chuyến bay và lần thu hồi thứ 6 của thiết bị.

Trước đó, B1060 đã được sử dụng để phóng vệ tinh định vị GPS III SV03 cho chính phủ Mỹ vào tháng 6/2020, vệ tinh liên lạc Türksat 5A cho Thổ Nhĩ Kỹ vào tháng 1/2021 và ba sứ mệnh Starlink khác từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021.

Với việc bổ sung 60 vệ tinh mới, SpaceX đã nâng tổng số thiết bị trên mạng lưới Starlink lên 1.385 chiếc, trong đó có hai vệ tinh thử nghiệm không hoạt động. Công ty đã gần hoàn thành mục tiêu ban đầu là đưa 1.440 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, nhưng vẫn đang tìm kiếm sự chấp thuận để phóng thêm hàng chục nghìn vệ tinh nữa giúp phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu.

SpaceX đang thử nghiệm beta dịch vụ mạng của mình. Người dùng ở Mỹ, Canada, Anh, Đức và gần đây nhất là New Zealand đã có thể truy cập mạng Starlink. Công ty có kế hoạch tung ra các dịch vụ thương mại đầy đủ trên toàn cầu vào cuối năm nay.

