SpaceX phóng thêm 60 vệ tinh Internet Starlink

Sau 4 ngày trì hoãn vì lý do thời tiết xấu, SpaceX hôm 3/9 đã triển khai lô vệ tinh Starlink thứ 12 vào quỹ đạo.

Các vệ tinh được gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9 đã cất cánh vào lúc 19h46 ngày 3/9 theo giờ Hà Nội từ bệ phóng Pad 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ. Vụ phóng đánh dấu sứ mệnh Starlink đầu tiên trong tháng này và là chuyến bay vào quỹ đạo thứ 16 của SpaceX trong năm 2020.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng 1 của tên lửa đẩy đã tách ra và hạ cánh thành công xuống sà lan không người lái mang tên "Of Course, I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương. Đây là lần thu hồi thứ 2 của thiết bị. Trước đó, nó đã được sử dụng trong vụ phóng vệ tinh GPS III cho Lực lượng Không quân Mỹ vào ngày 30/6. SpaceX cho biết tầng 1 của tên lửa đẩy Falcon 9 được thiết kế có thể tái sử dụng 10 lần mà không cần đại tu.

Lô vệ tinh Starlink thứ 12 ban đầu được lên kế hoạch phóng vào ngày 30/8 nhưng bị trì hoãn do thời tiết xấu. Sau một tuần mưa giông, bầu trời Florida vào hôm qua quang đãng và đầy nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và quan sát nhiệm vụ.

Với việc bổ sung 60 vệ tinh, tổng số thiết bị hoạt động trên "chòm sao Starlink" đã được nâng lên 713 chiếc. Đây là dự án đầy tham vọng của SpaceX nhằm xây dựng một mạng lưới gồm 40.000 vệ tinh phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu.

CEO Elon Musk cho biết công ty đã lên kế hoạch phóng thêm hàng trăm vệ tinh Starlink nữa vào những tháng tới trong nỗ lực hoàn thành mạng lưới ban đầu gồm 1.440 vệ tinh. SpaceX có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng cho những khách hàng đầu tiên ở Bắc Mỹ vào cuối năm nay.

