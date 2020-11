Sau hai lần trì hoãn vì lý do thời tiết và lỗi kỹ thuật, SpaceX sáng nay đã triển khai lô vệ tinh Starlink thứ 16 lên quỹ đạo.

SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 9 lần thứ 100 Chuyến bay thứ 100 của tên lửa Falcon 9. Video: SpaceX/SciNews.

Vụ phóng diễn ra vào lúc 9h13 ngày 25/11 theo giờ Hà Nội tại Trạm không quân Cape Canaveral ở Florida đã đánh dấu một loạt cột mốc quan trọng của SpaceX, bao gồm chuyến bay thành công thứ 100 của dòng tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9 và sứ mệnh không gian thứ 23 của công ty trong năm 2020, nới rộng kỷ lục do chính SpaceX thiết lập vào năm 2018 với 21 lần phóng trong một năm dương lịch.

Khoảng hai phút rưỡi sau khi phóng, tầng một của tên lửa - có số hiệu B1049 - đã tách ra và hạ cánh thành công xuống sà lan không người lái "Of Course, I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương. Đây đã là chuyến bay thứ 7 của B1049 chỉ trong vài tháng qua, một kỷ lục mới của SpaceX.

CEO Elon Musk nhấn mạnh rằng phiên bản mới nhất của Falcon 9 hiện nay có thể tái sử dụng tầng một 10 lần mà không cần đại tu. Nếu được sửa chữa định kỳ, thiết bị thậm chí có thể bay tới 100 lần.

Với việc bổ sung 60 vệ tinh Internet lên quỹ đạo trong sứ mệnh lần này, SpaceX đã nâng tổng số thiết bị trên mạng lưới Starlink lên 955 chiếc, trong đó có hai vệ tinh thử nghiệm không hoạt động.

Mục tiêu cuối cùng của Elon Musk là đưa hàng chục nghìn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, SpaceX có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng cho những khách hàng đầu tiên ở Bắc Mỹ ngay vào cuối năm nay. Dự án Starlink hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm beta ở nhiều bang của Mỹ và Canada.

Đoàn Dương (Theo Space)