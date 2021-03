Tên lửa SpaceX phóng thành công lô vệ tinh thứ 22

SpaceX hôm qua lập kỷ lục trong vụ phóng 60 vệ tinh lên quỹ đạo, đánh dấu chuyến bay thứ 9 của tầng đẩy tên lửa B1051.

Tên lửa SpaceX lập kỷ lục trong vụ phóng 60 vệ tinh SpaceX phóng lô vệ tinh Starlink thứ 22. Video: SpaceX/SciNews.

Chỉ ba ngày sau sứ mệnh Starlink thứ 21, SpaceX hôm 14/3 tiếp tục bổ sung lô vệ tinh Internet mới lên quỹ đạo. Sứ mệnh lần này - cũng mang theo 60 vệ tinh - được phóng lên bằng tên lửa đẩy hai tầng Falcon 9 từ tổ hợp phóng Pad 39A tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida vào lúc 18h01 theo giờ Hà Nội.

Vụ phóng đánh dấu chuyến bay và lần thu hồi thành công thứ 9 của B1051, tầng 1 của Falcon 9, sau khi thiết bị hạ cánh nhẹ nhàng xuống sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu ở Đại Tây Dương. Đây là tầng đẩy tên lửa được tái sử dụng nhiều lần nhất cho đến nay trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Trước đó, B1051 đã được sử dụng trong 5 sứ mệnh Starlink khác của SpaceX từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021, cùng các vụ phóng tàu vũ trụ Dragon C204 (Demo -1) cho NASA vào tháng 3/2019, vệ tinh viễn thám RADARSAT cho Cơ quan Vũ trụ Canada vào tháng 6/2019 và vệ tinh truyền thông SXM-7 cho công ty Sirius XM của Mỹ vào tháng 12/2020.

9 sứ mệnh sử dụng tầng đẩy B1051. Ảnh: Teslarat.

SpaceX còn có một tầng đẩy khác tiệm cận kỷ lục của B1051 là B1049, với 8 lần bay. Cả hai có thể sẽ cán mốc 10 lần ngay trong năm nay. Tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Falcon 9 được thiết kế có thể tái sử dụng 10 lần mà không cần đại tu và 100 lần nếu được sửa chữa định kỳ.

Với việc bổ sung thêm 60 vệ tinh, SpaceX đã nâng tổng số thiết bị trên mạng lưới Starlink lên 1.325 chiếc, trong đó có hai vệ tinh thử nghiệm không hoạt động. Công ty sắp hoàn thành mục tiêu ban đầu là đưa 1.440 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, nhưng vẫn đang tìm kiếm sự chấp thuận để phóng thêm hàng chục nghìn vệ tinh nữa để phủ sóng Internet tốc độ cao, băng thông rộng trên phạm vi toàn cầu.

Đoàn Dương (Theo Space)