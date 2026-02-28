SpaceX có thể được định giá hơn 1.750 tỷ USD

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk có thể nộp hồ sơ IPO tháng tới, để thực hiện việc niêm yết năm nay.

Ngày 27/2, Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết SpaceX có kế hoạch bí mật nộp hồ sơ IPO, định giá công ty này hơn 1.750 tỷ USD. Việc nộp hồ sơ có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 3 và sẽ là một trong những IPO lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn có thể thay đổi và SpaceX có thể hoãn niêm yết.

Reuters cũng trích nguồn tin cho biết việc IPO có thể diễn ra vào tháng 6. Vì vậy, thông tin nộp SpaceX hồ sơ vào tháng 3 khớp với kế hoạch này. Giới đầu tư đang chuẩn bị cho một năm IPO bùng nổ, khi nhiều hãng công nghệ có định giá cao, như SpaceX, OpenAI và Anthropic, chuẩn bị niêm yết.

Tên lửa Starship trong một chuyến bay thử nghiệm độ cao lớn. Ảnh: SpaceX

Musk cũng dự kiến phóng thử nghiệm phiên bản tên lửa Starship thế hệ mới trong tháng 3, sau nhiều tháng tạm dừng để khắc phục các vấn đề kỹ thuật. Phiên bản mới sẽ tích hợp hàng trăm nâng cấp.

Đến nay, 11 lần phóng thử nghiệm của SpaceX từ năm 2023 đều thu hút sự chú ý lớn. Một số sự kiện có sự tham dự của các nhân vật quan trọng.

SpaceX năm ngoái ghi nhận khoảng 8 tỷ USD lợi nhuận trên doanh thu 15-16 tỷ USD, nguồn tin của Reuters cho biết. Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đóng góp 50-80% tổng doanh thu. Starlink đang phát triển các dịch vụ mới, gồm Internet kết nối trực tiếp tới thiết bị, điện thoại mang thương hiệu Starlink và nhiều dịch vụ khác.

Đầu năm nay, SpaceX hoàn tất mua lại startup trí tuệ nhân tạo xAI trong thương vụ thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu. Sau sáp nhập, công ty mới được định giá 1.250 tỷ USD.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, hai công ty của Musk sáp nhập. Tháng 3 năm ngoái, Musk công bố hợp nhất xAI với X. Khi đó, xAI được định giá 80 tỷ USD, còn X là 33 tỷ USD. Tuy nhiên, việc Musk vừa là người mua vừa là người bán trong các thương vụ này đã làm dấy lên câu hỏi về mức định giá ông đưa ra.

Hà Thu (theo Reuters)