SpaceX 'bù lỗ' 1.000 USD cho mỗi thiết bị thu Internet vệ tinh

Chủ tịch SpaceX, Gwynne Shotwell, tiết lộ chi phí sản xuất một bộ thiết bị đầu cuối Starlink là 1.500 USD, trong khi giá bán ra là 499 USD.

Tại sự kiện Satellite 2021 LEO Digital Forum, Shotwell cho biết mỗi thiết bị đầu cuối Starlink ban đầu có chi phí sản xuất tới 3.000 USD. "SpaceX đã đạt được tiến bộ lớn trong việc giảm chi phí mỗi thiết bị đầu cuối Starlink xuống xuống còn một nửa", bà Shotwell chia sẻ.

Bộ thiết bị đầu cuối của Starlink. Ảnh: Alex Lockie.

SpaceX hiện bán bộ thu Internet vệ tinh Starlink với giá 499 USD. Bộ kit này bao gồm thiết bị thu sóng vệ tinh hình chiếc đĩa bay, bộ định tuyến Wi-Fi và cáp, sạc. Tuy nhiên, người dùng phải trả thêm 99 USD mỗi tháng mới có thể dùng Internet trong chương trình thử nghiệm Better Than Nothing Beta của SpaceX, nâng tổng số tiền phải trả ban đầu lên gần 600 USD.

SpaceX chưa bao giờ tiết lộ chi phí sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink. Tháng 12 năm ngoái, các chuyên gia từng dự đoán công ty của Elon Musk không thể sản xuất mỗi thiết bị đầu cuối với giá dưới 500 USD. Một số cho rằng SpaceX có thể mất 2.000 USD để sản xuất mỗi bộ thiết bị.

Hồi tháng 2, Elon Musk từng cho biết rằng SpaceX đang "cần vượt qua hố sâu của dòng tiền âm trong năm tới hoặc tương lai gần nhằm giúp Starlink có thể khả thi về mặt tài chính".

Theo SpaceX, tính đến tháng 2, đã có hơn 10.000 người tại Mỹ và một số nước sử dụng Internet vệ tinh của Starlink. Đối với người dùng Mỹ, chi phí 600 USD cho Internet không quá cao. Tuy nhiên, tại một số quốc gia như Anh, mức giá này vẫn khá đắt đỏ.

Shotwell cho biết SpaceX đang triển khai phiên bản thứ hai của thiết bị đầu cuối Starlink với giá bán giảm khoảng 200 USD. Bà cũng hy vọng giá của mỗi thiết bị đầu cuối sẽ giảm xuống "khoảng vài trăm USD trong vòng một hoặc hai năm tới".

Starlink là kế hoạch đầy tham vọng của SpaceX để phát sóng Internet miễn phí trên toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng của Musk là cung cấp Internet cho toàn thế giới ngay trong năm nay, bao gồm cả dịch vụ Internet giá rẻ ở khu vực thành thị. Theo ước tính của ông, dự án thành công có thể mang lại 30 tỷ USD doanh thu hàng năm cho SpaceX.

Bảo Lâm (theo Business Insider)