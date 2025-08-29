Southgate dẫn đầu danh sách ứng viên thay Amorim

AnhCựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate trở thành ứng cử viên số một thay Ruben Amorim, nếu nhà cầm quâ người Bồ Đào Nha bị Man Utd sa thải.

Tối 27/8, sau khi hòa 2-2 trong 90 phút, Man Utd thua Grimsby Town 11-12 trong loạt luân lưu. Thất bại trước đội đang chơi tại League Two, giải xếp thứ tư trong hệ thống bóng đá Anh, trở thành giọt nước làm tràn ly sau hai trận thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1 ở Ngoại hạng Anh. CĐV đang khẩn cấp kêu gọi ban lãnh đạo sa thải HLV Ruben Amorim.

Amorim thẫn thờ nhìn Man Utd thua Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn tối 27/8. Ảnh: Reuters

Theo các nhà cái Anh, Southgate là ứng cử viên số một ngồi vào "ghế nóng", với tỷ lệ cược 5/1 (đặt 1 ăn 5). HLV người Anh từng dẫn dắt CLB Middlesbrough giai đoạn 2006-2009, U21 Anh 2013-2016 và tuyển Anh 2016-2024. Ông gây tiếng vang với thành tích đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2021 và 2024. Hè 2024, một số tin đồn cho biết lãnh đạo Man Utd từng muốn Southgate thay Erik Ten Hag.

Michael Carrick, cựu tiền vệ khoác áo Man Utd giai đoạn 2006-2018, cũng xếp chung vị trí số một với tỷ lệ 5/1. Carrick từng làm trợ lý cho hai HLV Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại sân Old Trafford. Tháng 11/2021, ông làm HLV tạm quyền thay Solskjaer, thắng hai và hòa một, trong đó có trận thắng Arsenal 3-2. Sau khi rời Man Utd, Carrick dẫn dắt Middlesbrough từ năm 2022 đến tháng 6/2025.

HLV đương nhiệm của Crystal Palace, Oliver Glasner cũng được đánh giá cao về khả năng thay Amorim, với tỷ lệ 8/1. Ba tháng qua, nhà cầm quân người Áo gây ấn tượng mạnh khi giúp Crystal Palace hạ Man City để giành Cup FA và Liverpool để giành Siêu Cup Anh.

Mauricio Pochettino, HLV đương nhiệm của tuyển Mỹ, cũng xếp chung vị trí thứ hai với tỷ lệ 8/1. Nhà cầm quân người Argentina từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019, bên cạnh thời gian dẫn dắt PSG và Chelsea.

Danh sách các ứng cử viên thay Amorim tại Man Utd:

Tỷ lệ 5/1: Gareth Southgate và Michael Carrick (cùng đang chờ việc)

8/1: Oliver Glasner (đang dẫn dắt Crystal Palace) và Mauricio Pochettino (tuyển Mỹ).

10/1: Kieran McKenna (Ipswich Town)

12/1: Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth), Zinedine Zidane (đang chờ việc), Xavi (đang chờ việc)

16/1: Simone Inzaghi (Al Hilal), Roberto De Zerbi (Marseille), Diego Simeone (Atletico), Antonio Conte (Napoli), Nuno Santo (Nottingham Forest), Brendan Rodgers (Celtic)

Thanh Quý tổng hợp