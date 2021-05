Sốt đất hạ nhiệt

Giá đất có dấu hiệu đi ngang ở cả hai miền và người dân cũng tỏ ra thận trọng hơn sau một thời gian giá tăng nóng.

Theo Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên & Môi trường, những nơi giá đất tăng nóng thời gian qua là vùng ven Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Dương...

Tuy nhiên, khảo sát của VnExpress hiện cho thấy, cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt. Giá đất tại 5 huyện ven Sài Gòn gồm: Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ đều có xu hướng đi ngang trong 4 tuần qua sau khi tăng 3-20% trong quý I.

Một mảnh đất mặt tiền đường liên xã Tân Lợi - An Khương, huyện Hớn Quản rao bán trong cơn sốt đất cuối tháng 2. Ảnh: Phước Tuấn.

Giữa tháng 4, các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh xuất hiện một vài giao dịch có giá nhỉnh hơn so với cuối tháng 3 nhưng không đáng kể, chưa thể đại diện cho toàn thị trường. Đa số giá chào bán vẫn neo cao, ít ghi nhận giao dịch ở mặt bằng giá mới trên diện rộng đồng thời chưa xuất hiện tình trạng giảm giá nào. Trong khi đó, hiện giá đất nền tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai đi ngang so với cuối tháng 3.

Giao dịch ở Đồng Nai chủ yếu là nhà liền thổ trong khi Long An và Bình Dương ghi nhận giao dịch đất nền nhiều hơn. Các địa phương này ghi nhận một số giao dịch có giá chào bán thứ cấp giảm nhẹ 2-3% so với cuối năm 2020 với trường hợp thanh toán nhanh bằng tiền mặt nhưng không phổ biến.

Tại Bình Phước, cơn sốt đất ở gần sân bay Técníc Hớn Quản diễn ra hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 cũng nhanh chóng hạ nhiệt khoảng 1-2 tuần sau đó. Cảnh tượng ô tô đậu kín hai bên đường kéo dài hàng trăm mét trước cổng khu du lịch Thác số 4 chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, sau đó hạ nhiệt hoàn toàn.

Trong tháng 4/2021, giao dịch đặt cọc nền đất trên địa bàn này đã yên ắng, có nhiều cò địa phương chào bán nền đất với giá giảm 30-40% so với khi sốt đất (tăng gấp 4-5 lần) nhưng thị trường không còn cảnh náo nhiệt đặt cọc như cách đây hơn một tháng. Thị trường đất nền và các tài sản gắn liền với đất ở các thủ phủ du lịch biển Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết, Khánh Hòa, Đà Nẵng cũng không có nhiều biến động về giá trong tháng 4.

Tại miền Bắc, giá đất nền của các vùng quanh Hà Nội và các địa phương lân cận cũng trong trạng thái tương tự. Người dân cũng thận trọng hơn khi đầu tư vào đất. Anh Học, môi giới đất cho biết số lượng cuộc gọi nhắn đi xem đất từ vài chục cuộc một ngày chỉ còn 2-3 cuộc. "Nhiều người còn bỏ, rút tiền cọc, không giao dịch nữa", anh nói.

"Giá đất đang chững lại chứ không tăng mạnh như trong quý I", ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc trang Batdongsan nói. Theo ông, sốt đất thời gian trước chủ yếu là do dòng tiền dịch chuyển từ chứng khoán sang đất, đồng thời xuất hiện nhiều thông tin về quy hoạch khiến giá đất tăng mạnh. Những những cơn nóng sốt này thường chỉ giữ nhiệt được trong 1-2 tháng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam giải thích thêm, nhờ các động thái can thiệp của nhà nước, thị trường đã bình ổn trở lại. Để hạn chế sốt đất, cơ quan quản lý đã siết tín dụng bất động sản, thanh kiểm tra việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sự dụng đất ruộng, đất rừng... Các tỉnh thành cũng có có xu hướng giám sát các biến động giá giao dịch đất đai khi bị đặt vấn đề quy trách nhiệm cho chính quyền địa phương nếu đất tăng nóng.

"Khi nhà nước quản lý chặt và đưa ra các cảnh báo, nhà đầu tư cũng bắt đầu bình tĩnh khiến thị trường giảm nhiệt hơn", ông Đính nói.

Ông Mai Văn Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm 28/4 nhận định, sau khi các địa phương công khai thông tin, tình trạng sốt đất đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông gọi đây là bài học về quản lý thị trường bất động sản khi do công tác này chưa được triển khai thấu đáo, dẫn đến tình trạng môi giới lợi dụng, gây nóng thị trường. Thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ kiểm tra quản lý đất tại 26 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, dù thị trường bất động sản giảm nhiệt, hiện tượng cắt lỗ mạnh, bán tháo sẽ không xảy ra.

Theo ông Quốc Anh, những người đầu tư vào đất từ sớm sẽ ít chấp nhận khoản lỗ lớn nên sẽ không báo tháo với giá quá thấp. Trong trường hợp không có giao dịch, họ sẽ để giá ít nhất bằng giá mua hoặc giảm nhẹ. "Dù sao để tiền vào đất cũng là dạng đầu tư trong dài hạn", ông nói và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong hai quý tới.

Có chung quan điểm, ông Đính nhấn mạnh, nguồn hàng đủ điều kiện để giao dịch trên thị trường vốn không nhiều."Nguồn hàng quá ít để bán tháo, nó vẫn có giá trị, nhưng sẽ về đúng giá thực của thị trường thay vì tăng cao như trước", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, những mảnh đất tự ý phân lô, tách thửa... sai pháp luật hoặc những dự án chưa đủ điều kiện ra thị trường đã bị cơ quan chức năng cấm giao dịch nên "có bán tháo" cũng không được.

Trung Tín - Đức Minh