Sora 2 gây lo ngại vì tạo video chân thực

Công cụ Sora 2 được đánh giá có thể tạo video "thật" hơn nhiều so với phiên bản đầu, nhưng gây lo ngại về nội dung giả mạo.

Ngày 30/9, OpenAI ra mắt trình tạo video Sora 2 sau hơn một năm giới thiệu phiên bản đầu. Công ty khẳng định AI mới "tuân thủ định luật vật lý tốt hơn, giúp hình ảnh chân thực hơn".

Sau quá trình thử nghiệm, trang DataCamp nhận xét video của Sora 2 "tuân theo chỉ dẫn phức tạp" tốt hơn, như duy trì sự đồng nhất xuyên suốt về nhân vật, ánh sáng, không gian giữa các cảnh, chuỗi hành động cũng được thực hiện nhất quán. Trong khi đó, Skywork cho rằng AI mới nổi bật vì người bình thường không cần kỹ thuật cao vẫn có thể dựng video ấn tượng. Tính năng Cameos tự chèn khuôn mặt vào người trong video được đánh giá hấp dẫn. TechRadar nhận định video AI cho cảm giác chân thực, khả năng gợi ý và kiểm soát khung hình mạnh hơn.

Tuy nhiên, sức mạnh của Sora 2 khiến nhiều người lo ngại, sau khi tài khoản X Gabriel đăng video với nội dung "Đoạn phim từ camera an ninh: Sam Altman ăn cắp GPU cửa hàng" vào ngày 1/10, hiện đạt 11,2 triệu lượt xem. Trong đó, một người có khuôn mặt giống CEO OpenAI đang lấy trộm card đồ họa. Khi bị bảo vệ phát hiện, anh ta nói: "Làm ơn, tôi thực sự cần thứ này để suy luận". Các chi tiết được đánh giá rất giống cảnh quay do camera an ninh ghi lại, kể cả cách di chuyển, đổ bóng, khuôn mặt và giọng nói của Altman. Gabriel cho biết anh tạo video từ Sora 2 với tính năng Cameos.

Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng nếu không có chú thích và lời thoại, họ sẽ nhầm đây là video thật. "Sora 2 có thể lan truyền thông tin sai lệch hoặc bị lợi dụng để quấy rối và bắt nạt", trang PC Gamer nhận xét.

Video 'Sam Altman ăn cắp GPU' phơi bày mối nguy Sora 2 Video giả "Sam Altman trộm GPU" do Sora 2 tạo ra. Video: X/Gabriel

Khi giới thiệu Sora 2, OpenAI cho biết để sử dụng Cameos, người dùng phải tải lên một bản ghi âm và video nhằm xác minh danh tính và diện mạo, tránh tình trạng deepfake mạo danh. Tuy nhiên, NSS Magazine ghi nhận nhiều tài khoản đang dễ dàng yêu cầu Sora 2 ghép khuôn mặt và giọng nói của Sam Altman vào video. "Điều đó cho thấy hệ thống kiểm duyệt của Sora 2 chưa hoạt động hiệu quả", trang này bình luận.

Theo Guardian, chỉ thời gian ngắn sau khi Sora 2 xuất hiện, nhiều video với nội dung đánh bom, xả súng cũng xuất hiện và gây hoang mang. Giới chuyên gia nhận định các công cụ như Sora 2 đang cho thấy việc phân biệt sự thật và hư cấu sẽ khó khăn hơn nhiều thời gian tới, nếu video AI xuất hiện vô tội vạ và vượt ngoài tầm kiểm soát. "Chúng tạo nội dung sai sự thật nhưng lại rất thuyết phục", phó giáo sư Joan Donovan của Đại học Boston, chuyên gia nghiên cứu về thao túng truyền thông và thông tin sai lệch, nói với Guardian. "Khi kẻ xấu có được công cụ thế này, chúng sẽ sử dụng để gây thù hận, quấy rối và kích động".

OpenAI chưa đưa ra bình luận.

Một vấn đề khác của Sora 2 liên quan đến bản quyền. Theo WSJ, nhiều nội dung tạo từ AI này "lấy cảm hứng từ tác phẩm được bảo hộ". Trong khi đó, Business Insider ghi nhận mạng xã hội tràn ngập video AI với hình ảnh diễn viên, nhân vật hoạt hình nổi tiếng và các thương hiệu lớn.

Trên blog cuối tuần trước, CEO Altman cho biết OpenAI đã "tiếp thu phản hồi" từ những người nắm giữ bản quyền, đồng thời sẽ cung cấp cho họ "quyền kiểm soát chi tiết hơn". Ngoài ra, công ty sẽ thử nghiệm việc chia sẻ một phần doanh thu với những tác giả cho phép người khác sử dụng tác phẩm của họ.

Cuối tháng trước, OpenAI "tư vấn" cho các hãng phim và công ty nắm giữ bản quyền rằng họ có thể từ chối việc sản phẩm của mình xuất hiện trong video do Sora sản xuất bằng cách đưa ra "yêu cầu rõ ràng". Business Insider cho rằng đây là đòi hỏi vô lý vì "OpenAI dường như cố gắng viết lại luật bản quyền theo cách nhanh chóng nhất: Nội dung của bạn là nội dung của chúng tôi, miễn phí, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm khác đi".

Việc các công ty sử dụng tài liệu có bản quyền để đào tạo AI là chủ đề gây tranh cãi thời gian qua do lĩnh vực này thiếu các quy tắc rõ ràng và thống nhất. Nhiều nghệ sĩ cũng phản đối mạnh mẽ, cho rằng AI đang cướp công việc của giới nghệ thuật, văn hóa. Theo Forbes, cơ hội việc làm ở lĩnh vực điện ảnh ngày càng thu hẹp khi AI làm giảm nhu cầu thuê nhân lực trong các lĩnh vực như kỹ xảo, đồ họa, biên kịch, âm nhạc, âm thanh, hậu kỳ... Trong cuộc khảo sát của CVL Economics cuối tháng 1/2024, 3/4 số người tham gia cho rằng AI sẽ hỗ trợ loại bỏ, cắt giảm hoặc hợp nhất các công việc tại công ty của họ.

Bảo Lâm tổng hợp