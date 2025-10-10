Sora 2 đạt một triệu lượt tải nhanh hơn ChatGPT

Công cụ tạo video Sora 2 của OpenAI, ra mắt ngày 30/9, vượt mốc một triệu lượt tải sau chưa đầy 5 ngày.

"Đội ngũ đang nỗ lực để theo kịp sự tăng trưởng thần tốc. Nhiều tính năng mới cũng như bản sửa lỗi cho tình trạng kiểm duyệt quá mức sẽ sớm trình làng", Bill Peebles, người đứng đầu dự án Sora, thông báo trên X ngày 9/10.

Theo Peebles, Sora 2 cán mốc một triệu lượt tải ứng dụng nhanh hơn ChatGPT dù hiện mới triển khai ở Bắc Mỹ và dành cho người được mời.

Khi ra mắt cuối 2022, ChatGPT chỉ được triển khai tại Mỹ trong tuần đầu và cán mốc một triệu người dùng sau 5 ngày. Trong khi đó, Sora 2 có mặt tại Mỹ và Canada từ 30/9 và cần chưa đến 5 ngày để đạt mốc trên. Dữ liệu của nhà cung cấp thông tin ứng dụng Appfigures cho thấy Canada chỉ đóng góp 45.000 lượt tải, do đó con số này chủ yếu được đóng góp từ Mỹ.

Một số video được thực hiện bằng Sora 2.

OpenAI khẳng định Sora 2 "tuân thủ định luật vật lý tốt hơn, giúp hình ảnh chân thực hơn". Sau quá trình thử nghiệm, trang DataCamp nhận xét video của Sora 2 "tuân theo chỉ dẫn phức tạp" tốt hơn, duy trì sự đồng nhất xuyên suốt về nhân vật, ánh sáng, không gian giữa các cảnh, chuỗi hành động cũng được thực hiện nhất quán. Trong khi đó, Skywork cho rằng AI mới nổi bật vì người bình thường không cần kỹ thuật cao vẫn có thể dựng video ấn tượng. TechRadar nhận định video AI cho cảm giác chân thực, khả năng gợi ý và kiểm soát khung hình mạnh hơn.

Theo Appfigures, trong ngày đầu ra mắt, Sora 2 nhanh chóng đạt 56.000 lượt cài đặt trên iOS (ứng dụng chưa có trên Android), đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng thể của App Store Mỹ. Ngày 3/10, ứng dụng vươn lên vị trí số 1, cho thấy màn ra mắt của Sora vượt nhiều ứng dụng AI khác như Claude của Anthropic hay Copilot của Microsoft, sánh ngang với Grok của xAI.

Ứng dụng Sora trên smartphone. Ảnh: Dan Ackerman

Trong khi đó, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của ChatGPT đã tăng đáng kể so với khi mới ra. Ngày 6/10, Sam Altman, CEO OpenAI, phát biểu tại sự kiện thường niên DevDay rằng ChatGPT hiện có 800 triệu người dùng mỗi tuần, chiếm hơn 10% dân số trưởng thành trên thế giới. Chatbot này xử lý hơn 2,5 tỷ tin nhắn mỗi ngày, tương đương 29.000 truy vấn mỗi giây.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Business Insider)