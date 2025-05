Soobin nhảy múa, hát xẩm trong concert

Hà NộiSoobin biến hóa hình ảnh từ truyền thống đến hiện đại khi hát xẩm, nhảy, rap và chơi nhạc cụ trong concert đầu tiên.

Đêm nhạc All-rounder tối 26/5 thu hút hàng nghìn khán giả đến Cung Điền kinh Mỹ Đình, cùng ca sĩ ôn chặng đường hơn 10 năm làm nghề. Trong ba tiếng, ca sĩ làm chủ sân khấu, đưa người xem đến với "vương quốc" âm nhạc của mình, như khẩu hiệu "Welcome to my kingdom" anh tuyên bố ở cuối show.

Soobin trong bài "Heyyy". Ảnh: Giang Huy

Soobin thể hiện năng lượng dồi dào khi hát, nhảy, múa liên tục. Các tiết mục đều được dàn dựng cầu kỳ, với đội vũ công khoảng vài chục người, nhiều đạo cụ đẹp mắt. Ban tổ chức thiết kế một sân khấu chính, hai sân khấu di động. Trong một số màn biểu diễn, Soobin được đưa đến gần đám đông khán giả. Ở bài Lu mờ song ca tlinh, anh và khách mời xuất hiện ở hai sân khấu phụ, sau đó dần dần xích lại gần nhau, tạo hiệu ứng đẹp mắt. Các bài hát được phối mới, với phần âm thanh được hỗ trợ từ ban nhạc Màu Nước và các nghệ sĩ giao hưởng dàn dây.

Ở chặng đầu, nghệ sĩ khuấy động sân khấu với nhiều ca khúc sôi động như Blackjack, Superstar, Heyyy, Luật anh. Anh đu người từ trên không, nhảy, chơi keytar, tạo sức "nóng". Phần sau, anh thể hiện hình ảnh "hoàng tử ballad" với các nhạc phẩm sâu lắng: Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im.

Soobin hát 'Ngồi tựa mạn thuyền' trong concert Soobin múa từ trên không, hát "Ngồi tựa mạn thuyền". Video: Hà Thu

Anh khiến khán giả bất ngờ khi mời bố - Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú - lên sân khấu, kết hợp trong bài xẩm Mục hạ vô nhân và tiết mục lấy cảm hứng dân ca quan họ Bắc Ninh - Ngồi tựa mạn thuyền. Soobin "phiêu" với đàn bầu, nhạc cụ gắn với anh những năm tháng tuổi thơ. Anh tri ân bố đã dạy dỗ, truyền cảm hứng cho mình từ nhỏ, giúp anh hiểu về âm nhạc dân tộc.

Soobin (trái) bên bố - nghệ sĩ Huỳnh Tú. Ảnh: Giang Huy

Ngoài bố, Soobin mời các nghệ sĩ thân thiết gắn bó anh từ thuở mới vào nghề như Rhymastic, JustaTee, Binz, tham gia concert. Anh rớm nước mắt trong một số phần giao lưu với các khách mời, cảm ơn họ đã dìu dắt anh những ngày đầu tập tành chơi hip hop, vào giới underground. Soobin nhắc kỷ niệm lớn lên ở cùng khu tập thể tại Hoàng Cầu, Hà Nội cùng Rhymastic, bản song ca đầu tiên với JustaTee.

Soobin hát xẩm cùng nghệ sĩ Huỳnh Tú và Binz Soobin hát xẩm "Mục hạ vô nhân" cùng nghệ sĩ Huỳnh Tú và Binz. Video: Hà Thu

Hàng nghìn khán giả hòa cảm xúc, tạo không khí sôi động trong ba tiếng concert. Người xem lấp kín các hàng ghế ngồi trên khán đài, đứng san sát nhau ở khu vực vé đứng. Ban tổ chức không công bố số lượng người xem, nhưng ước tính concert hút khoảng 10.000 khán giả, tương đương số người tham gia show của Đen Vâu ở cùng địa điểm, năm 2023. "Biển" người liên tục hò hét, hát theo mọi ca khúc của Soobin.

Khi nghệ sĩ Huỳnh Tú xuất hiện và gọi khán giả là "con dâu", nhiều người hét to "bố chồng ơi" đáp lại ông. Fan nhiệt tình tham gia thử thách hát karaoke các ca khúc của Soobin. Ở phần thi tìm người biểu diễn dân ca, họ tự tin lên sân khấu múa hát, giao lưu với Soobin.

Một góc khán giả trong concert. Ảnh: Giang Huy

Ca sĩ dẫn dắt các "công chúa", từ anh thường gọi fan của mình, vào thế giới mộng mơ của âm nhạc. Trong một số tiết mục, trong đó có bài Dancing In The Dark, anh mặc trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng tử, tái hiện câu chuyện Lọ Lem.

Anh nói từng sống khép kín và có nhiều nỗi sợ, không thể chia sẻ với ai mỗi khi buồn, nhưng dần thoát khỏi cảm xúc tiêu cực nhờ khán giả. "Ngày hôm nay, tôi tự tin, không còn sợ hãi điều gì, bởi đã có các bạn", Soobin nói.

Soobin và khán giả cùng hát 'Xin đừng lặng im' trong concert Soobin và khán giả cùng hát "Xin đừng lặng im". Video: Hà Thu

Thúy Anh, 24 tuổi, Hà Nội, cho biết sau khi tan làm, cô cùng bạn vội đến chương trình để cổ vũ ca sĩ. "Tôi đã biết Soobin từ lâu nhưng chính thức trở thành fan sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Tôi hạnh phúc vì được cùng thần tượng nhìn lại chặng đường của anh. Tôi cảm thấy đêm nhạc ba tiếng ngắn ngủi, trôi qua nhanh, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi", Thúy Anh nói.

Sau đêm đầu tiên, Soobin sẽ có thêm buổi diễn thứ hai vào tối 27/5. Tên concert - All-rounder - là thông điệp về hình tượng mà ca sĩ hướng đến - một nghệ sĩ toàn diện. Trong tiếng Anh, từ này dùng chỉ những người giỏi giang, đa năng. Ở K-pop, thuật ngữ dùng cho những idol giỏi nhiều lĩnh vực như nhảy, hát, rap. Trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin giành giải Anh tài toàn năng.

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 33 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Anh từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm, đều hút hàng chục triệu view. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng.

Hà Thu