Soobin Hoàng Sơn đón tuổi 28

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn mời tám fan "ruột" dự tiệc sinh nhật mừng tuổi 28, do anh tổ chức ở TP HCM.

Sobin Hoàng Sơn mừng tuổi 28 Tiệc sinh nhật của Soobin Hoàng Sơn diễn ra ngày 10/9 tại TP HCM. Video: Spacespeaker.

Ca sĩ hát tặng mọi người ca khúc You are not alone và Say goodbye. Soobin Hoàng Sơn cho biết anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi gặp fan, trò chuyện và ăn uống gần gũi. Anh nói: "Sau này khi về già và không còn đi hát được nữa, từng cái nắm tay, ôm của các bạn trong buổi tiệc là khoảnh khắc tôi nhớ mãi".

Soobin Hoàng Sơn sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới Underground. Ca sĩ có nhiều bài hit như: Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Anh đã quen với cô đơn (Soobin Hoàng Sơn), Xin đừng lặng im ('Shin' Hồng Vịnh)... Anh trở thành huấn luyện viên The Voice Kid 2017 và 2018. Anh cũng giành nhiều giải thưởng âm nhạc như Ca sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2017, 2019...