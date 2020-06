Sobin Hoàng Sơn cover "Heal the World" của Michael Jackson kèm thông điệp hòa bình.

Ca sĩ vừa đàn vừa hát trong video đăng trên trang cá nhân tối 9/6. Anh chia sẻ thông điệp bằng tiếng Anh: "I was offered peace in my toughest time. Imagine how beautiful the world would be if we #offerpeace. So today, I #offerpeace" ("Tôi được ban sự bình yên vào những thời khắc khó khăn nhất. Hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ tốt đẹp thế nào nếu chúng ta trao nhau sự bình yên đó. Vậy nên hôm nay, tôi muốn 'gửi tặng hòa bình' đến mọi người").

Soobin Hoàng Sơn cover 'Heal the World' Soobin Hoàng Sơn hát "Heal the World". Video: Facebook.

Thông điệp được các fan của Soobin Hoàng Sơn ủng hộ. nickname Vi Bình viết: "Cảm ơn anh vì bài hát ý nghĩa". Các nghệ sĩ như Binz, SlimV, Rhymastic... cũng bày tỏ sự đồng tình bằng việc chia sẻ video cùng hashtag "I #offerpeace".

Heal the World là sáng tác của "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson, ra mắt năm 1992, từng gây sốt cả thế giới suốt ba thập kỷ với giai điệu mang thông điệp chung sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn "cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại".

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Soobin Hoàng Sơn sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới Underground. Anh là chủ nhân của nhiều ca khúc hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn, Xin đừng lặng im... Soobin trở thành huấn luyện viên The Voice Kid 2017 và 2018. Anh cũng giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như Ca sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2017, 2019...

* "Heal the World" là bài hát bất tử

Tâm Giao