Soobin, Hòa Minzy diễn concert 'Việt Nam trong tôi'

Hà NộiĐại nhạc hội ''Việt Nam trong tôi'' kỷ niệm 80 năm Quốc khánh quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu thích.

Ngoài Soobin, Hòa Minzy, đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies.

Concert tái hiện chặng đường 80 năm, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ. Những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, thể hiện vẻ đẹp con người, đất nước Việt.

Sự kiện diễn ra ngày 26/8 ở Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Theo ban tổ chức, vé dự kiến được phát miễn phí vào ngày 20, 21, 22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khán giả cần mang theo căn cước công dân.

Ca sĩ Soobin, Hòa Minzy hiện được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều chương trình nghệ thuật có quy mô lớn được tổ chức. Ngày 15/8, đêm nhạc Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 diễn ra ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, quy tụ các nghệ sĩ Xuân Hinh, Tấn Minh, Đăng Dương, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc. Ngày 17/8, concert miễn phí Tự hào là người Việt Nam sẽ được tổ chức tại quảng trường phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Vào 31/8, đêm nhạc chính luận nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tối 1/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình.

50.000 khán giả hòa giọng hát Quốc ca (nhạc sĩ Văn Cao) 50.000 khán giả cùng hát Quốc ca (nhạc sĩ Văn Cao) ở "concert quốc gia" ngày 10/8. Video: Báo Nhân Dân

Trước đó, một số concert miễn phí đã diễn ra, để lại nhiều cảm xúc cho công chúng như đêm nhạc Tổ quốc trong tim hôm 10/8, do Báo Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Hai đêm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ, lần lượt ngày 9 và 10/8, VTV thực hiện cũng thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Phương Linh