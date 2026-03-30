Sony gần như ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ

Sony thông báo ngừng nhận đơn hàng với hầu hết dòng sản phẩm thẻ nhớ SD và CFexpress do thiếu hụt nguồn cung.

"Do tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn (bộ nhớ) trên toàn cầu và các yếu tố khác, dự kiến nguồn cung không đáp ứng nhu cầu về thẻ nhớ CFexpress và SD trong tương lai gần. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm thời ngừng nhận đơn đặt hàng từ ngày 27/3", Sony thông báo trên trang chủ cuối tuần qua. "Việc kinh doanh trở lại phụ thuộc tình hình chuỗi cung ứng và sẽ có thông tin riêng trên website".

Theo Sony, động thái với tác động đến tất cả dòng thẻ nhớ CFexpress Type A (240 GB, 480 GB, 960 GB và 1.920 GB), CFexpress Type B (480 GB và 240 GB) và thẻ SD (mang thương hiệu Touch 256 GB, 128 GB và 64 GB cũng như toàn bộ model cấp thấp hơn). Hiện Sony chỉ còn kinh doanh hai mẫu CFexpress Type B 960GB và dòng thẻ SD SF-UZ, nhưng số lượng cũng "không còn nhiều".

Theo Petapixel, việc ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ sẽ gây khó khăn nhất định tới cộng đồng nhiếp ảnh và lưu trữ chất lượng cao. Các sản phẩm thẻ nhớ của hãng được ưa chuộng, dù giá thường cao hơn so với đối thủ khác cùng thông số.

Một mẫu thẻ nhớ của Sony. Ảnh: Bảo Lâm

Việc Sony thiếu chip nhớ để sản xuất thẻ nhớ diễn ra trong bối cảnh bùng nổ các trung tâm dữ liệu. Từ năm 2025, các nhà sản xuất phần cứng thiết bị điện tử và người tiêu dùng đã phải vật lộn với "mùa đông bộ nhớ", khi RAM, SSD bị gom bởi các trung tâm dữ liệu để phục vụ cuộc đua về AI, khiến giá linh kiện này trên thị trường tiêu dùng tăng gấp nhiều lần.

Thẻ SD và CFexpress là thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyên dụng cho máy ảnh, máy quay phim và thiết bị ghi hình. SD (Secure Digital) phổ biến cho nhu cầu thông thường, quay phim 4K, trong khi CFexpress cung cấp tốc độ siêu cao (Type A, B, C) phục vụ quay phim 8K/RAW và chụp ảnh liên tục tốc độ cao. Theo Tech Insights, việc một công ty lớn như Sony quyết định tạm ngừng sản xuất thẻ nhớ, hiệu ứng có thể lan rộng ra các hãng khác.

Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo các thiết bị có chip nhớ sẽ tăng giá thời gian tới do nguồn cung khan hiếm. "Nếu thiết bị sử dụng bộ nhớ, giá thành có thể tăng lên nữa", trang BBC dẫn lời Steve Mason, Tổng giám đốc của công ty sản xuất máy tính CyberPowerPC, nói.

Trong chia sẻ hồi tháng 1, CyberPowerPC cho biết đang nhận được báo giá bộ nhớ cao hơn 500% so với trước đó vài tháng. Theo Mason, sẽ đến lúc chi phí linh kiện tăng cao và buộc nhà sản xuất cũng như người dùng phải "đưa ra quyết định về giá".

Bảo Lâm (theo Petapixel, Tech Insights)