Sống vui khỏe dù bị u tuyến giáp

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can được bào chế từ nhiều loại thảo dược quý của Việt Nam như curcumin (nghệ vàng), xạ đen, thông đỏ, linh chi, trà xanh... hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Các vị thuốc đông ty kết hợp theo nguyên tắc, trật tự chính phụ Quân - Thần- Tá - Sứ cùng lúc thực hiện hài hòa bốn chức năng Thanh - Điều - Bổ - Phòng (thanh lọc, góp phần hỗ trợ bài trừ độc tố, hỗ trợ khử các gốc tự do, giảm thiểu sinh ra khối u do tác nhân oxy hóa - điều hòa âm dương, lưu thông khí huyết - bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất, nguyên tố vi lượng). Xem thêm thông tin tại https://utuyengiap.ancan.vn.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Giấy phép quảng cáo số 00351/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 4/3/2019.