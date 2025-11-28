Sóng lớn đánh vỡ kè, sạt mố cầu ở Phan Thiết, Nha Trang

Ảnh hưởng bão Koto, sóng cao gần 4-5 m làm hư hỏng nhiều đoạn kè ở Phan Thiết và Mũi Né, Lâm Đồng, sạt lở cầu tại trung tâm Nha Trang, Khánh Hòa.

Sáng 28/11, hai đoạn kè bê tông ở khu vực Đồi Dương - Thương Chánh (phường Phan Thiết) bị sóng đánh gãy. Phần hư hỏng nặng dài hơn 100 m sau lưng nhà thờ Vinh Phú, lan can bị bật khỏi nền, gạch lát bong tróc.

Trước nhà hàng Biển Đông, sóng phá vỡ khoảng 50 m kè, tạo hố rộng hơn 5 m² trên mặt đường. Nước biển tràn vào làm hư hỏng bàn ghế và nhiều vật dụng của các quán ven biển.

Kè dọc biển Thương Chánh sau lưng nhà thờ Vinh Phú bị sóng đánh gãy, sáng 28/11. Ảnh: Việt Quốc

Ông Trần Viết Thắng, chủ nhà hàng Biển Đông, nói chưa từng thấy sóng lớn như đêm qua. "Chúng tôi phải dùng bao cát, làm kè tạm để tránh xói lở tiếp", ông cho biết. Ban quản lý khu du lịch Đồi Dương - Thương Chánh đã ghi nhận hiện trường, báo cáo chính quyền để xử lý.

Cách đó khoảng 15 km, khu vực Hàm Tiến 1 (phường Mũi Né) cũng bị ảnh hưởng nặng. Sóng lớn từ hai ngày trước làm sạt lở khoảng 150 m kè, uy hiếp nhiều hộ dân và cơ sở du lịch. Các quán phải đóng cửa, di dời đồ đạc sang bên kia đường. UBND phường huy động lực lượng gia cố tạm những điểm xung yếu.

Khuôn viên Biển Đông Phan Thiết phía trong gần kè Thương Chánh bị hư hại. Ảnh: Việt Quốc

Đêm qua, người đàn ông 40 tuổi ở xã Liên Hương (huyện Tuy Phong cũ) ra cảng vớt neo tàu bị lật thúng, chìm và mất tích. Biên phòng và ngư dân tìm kiếm suốt đêm nhưng chưa có kết quả, công tác tìm kiếm tiếp tục trong ngày 28/11.

Sóng lớn làm mố cầu Trần Phú trên tuyến ven biển Nha Trang bị sạt lở. Các khối bê tông bị đứt gãy, rơi xuống biển trên đoạn dài hơn 10 m, rộng hơn 5 m, để lộ mố cầu và hệ thống ống kỹ thuật.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần cầu để cảnh báo và sửa chữa. Sở Xây dựng huy động các đơn vị gia cố bằng rọ sắt, đá hộc; cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ qua cầu.

Theo phương án phân luồng, các xe bị cấm đi từ đường Phạm Văn Đồng rẽ phải vào Tôn Thất Tùng, nối đường 2 Tháng 4 – Xóm Cồn – Trần Phú. Xe khách trên 16 chỗ tham quan Tháp Bà Ponagar đi đường Phạm Văn Đồng – Cù Huân, dừng đón trả khách trên đường 2 Tháng 4 đoạn trước Tháp Bà hoặc đường Cù Huân.

Cầu Trần Phú ở trung tâm Nha Trang sạt lở. Ảnh: Phú Hiền

Cầu Trần Phú khởi công năm 1999, hoàn thành năm 2002, dài gần 46 m, rộng 22 m; gồm hai làn xe 7,5 m, lề đi bộ 2,75 m và dải phân cách giữa rộng 1,5 m. Đây là cầu quan trọng kết nối hai trục ven biển Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc, gió mạnh nhất 117 km/h (cấp 11), giật cấp 14, giảm một cấp so với hôm qua. Bão di chuyển hướng tây nam với tốc độ 5 km/h, những ngày tới có xu hướng chếch xuống phía nam rồi đổi lên hướng bắc với tốc độ 3-5 km/h, dự kiến ngày 1-2/12 ảnh hưởng đến Gia Lai.

Các tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai và Lâm Đồng đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ và lên phương án sơ tán dân để ứng phó bão.

Việt Quốc - Bùi Toàn