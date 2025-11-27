Các tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, lên phương án sơ tán dân ứng phó bão Koto

Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, đưa ra các phương án sơ tán dân để ứng phó với bão Koto.

Ngày 27/11, Khánh Hòa thông báo cấm biển từ 7h ngày mai. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè phải hoàn thành vào nơi trú bão trước 18h cùng ngày. Các sở ngành và biên phòng theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cho ngư dân trở lại hoạt động sau bão và hướng dẫn kế hoạch sản xuất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ ở Đặc khu Trường Sa giúp ngư dân đưa tàu vào nơi tránh trú. Ảnh: Ngọc Ánh

Đến chiều nay, Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đón hơn 200 tàu cá với hơn 2.500 ngư dân vào tránh trú bão. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ người dân chằng buộc tàu thuyền, gia cố nhà cửa. Các đơn vị trên đảo đã cấp hơn 20.000 lít nước ngọt, nhu yếu phẩm, thuốc men, tổ chức khám và bố trí nơi ở tạm cho ngư dân.

Đăk Lăk cũng cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời yêu cầu khoảng 70 tàu cá vào nơi tránh trú. Các hồ thủy lợi, thủy điện ở tỉnh cần xả điều tiết để đón lũ. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch sơ tán gần 23.000 người nếu bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; cùng phương án sơ tán gần 8.000 hộ với 29.000 dân nếu mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch lên báo động 2-3.

Ngoài cấm biển, tỉnh Gia Lai còn yêu cầu rà soát toàn bộ hồ chứa. Tỉnh hiện có 143 hồ đầy nước và 155 hồ xả tràn. Sau đợt bão lũ gây thiệt hại lớn, làm 5 người chết, hơn 11.600 tỷ đồng thiệt hại, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp tại 77 xã, phường để chủ động ứng phó trước khi bão tiến vào.

Ở Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương triển khai sớm các biện pháp phòng chống. Bộ đội biên phòng liên tục thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền chủ động tránh xa vùng nguy hiểm.

Tàu thuyền đang neo đậu trên bên sông Phan Thiết, trưa 27/11. Ảnh: Việt Quốc

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11. Từ chiều nay, bão bắt đầu đổi hướng tây tây nam, sau đó lại quặt lên bắc tây bắc, đi chậm lại chỉ còn 3-10 km/h, cường độ hai ngày tới duy trì cấp 10-11.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 144 km/h, ngày 1/12 khi áp sát đất liền ven biển Gia Lai sức gió giảm còn 90 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão có thể mạnh nhất 130 km/h trong những giờ tới, khi chuyển hướng lên phía bắc sức gió giảm nhanh, xuống còn 75 km/h vào ngày 2/12.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-9 m. Gần sáng mai, vùng biển ngoài khơi Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Bùi Toàn - Việt Quốc - Trần Hóa