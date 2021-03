Sống khép kín nên đánh mất các cơ hội có bạn gái

Tôi trầm tính, ít nói, sống nội tâm, không hoạt bát và hòa đồng như nhiều người.

Những năm tháng đi học rồi đi làm tôi không xây dựng hay duy trì được mối quan hệ tình bạn thân thiết nào. Tôi quen với cuộc sống này, cảm thấy bình thường, không than vãn gì cả. Một ngày của tôi như mọi ngày khác, không vui không buồn, lưng chừng cảm xúc vậy thôi. Thời gian rảnh rỗi tôi nghe nhạc, radio, đọc sách, lướt web. Tôi cũng hay tập thể dục sau giờ làm việc, đi bơi, đá bóng một lần trong tuần. Buổi tối cuối tuần tôi chạy xe ôm công nghệ vài giờ như một thói quen.

Tôi không giỏi, học tới cao đẳng, việc học cũng lận đận, bỏ học giữa chừng sau đó thi lại ngành khác mất hai năm nhưng không đậu, tôi học ngành liên quan đến lĩnh vực đang làm. Trong thời gian học tôi bị trầm cảm, phải vào bệnh viện điều trị. Tôi nghỉ học tạm thời một năm, sau đó cũng cố gắng học lại và lấy được bằng tốt nghiệp năm 25 tuổi. Sau hơn 6 năm đi làm, trải qua vài công ty, mức lương tôi khá hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Lương tôi lúc mới đi làm có 4 triệu, giờ là 14 triệu và công việc hay trực đêm nên thêm được một ít. Thật ra cũng có một phần may mắn nên mới có cơ hội thay đổi như thế, chứ tính tôi thụ động và an phận lắm.

Tình bạn không có, tình yêu cũng chẳng xảy ra với tôi, chưa có một mối tình vắt vai nào. Thời gian đi học, đi làm, tôi có cơ hội để làm quen. Người ta để ý cũng có, tôi để ý người khác cũng có, rồi vì sống khép kín và không chủ động nên các cơ hội lần lượt trôi đi.

Tôi bắt đầu tham gia hẹn hò trên mạng được một năm rồi, đã viết bài ở Hẹn hò của VnExpress, gửi mail cho những bài viết của các tác giả. Tôi gặp gỡ, trò chuyện với vài người nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu, chắc không gặp người cùng tầng mây. Họ tham vọng, quan điểm sống khác tôi và thích những người năng động, hài hước hơn là trầm tính, ít nói. Rõ ràng vậy tôi thấy cũng tốt cho đôi bên, như bài viết: "Muốn chia tay bạn trai mà sợ anh tổn thương" tôi đọc cách đây không lâu, anh bạn trai kia có nhiều nét rất giống tôi.

"Những người mà bạn cho là duyên phận thực ra cũng nằm trong sự lựa chọn của bạn" tôi rất thích câu này. Mong ai cũng có sự lựa chọn, quyết định đúng đắn, không hối hận với duyên phận mình đã chọn.

Hoàng

