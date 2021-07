Song Kang Ho, Lee Byung Hun ra mắt phim tại Cannes

Lần thứ năm "Quái vật phòng vé" Song Kang Ho dự Cannes. Bốn lần trước gồm: năm 2007 (với phim Secret Sunshine), 2008 (The Good, the Bad, the Weird), 2009 (Thirst), 2019 (Parasite)... Năm nay, anh còn được mời làm giám khảo liên hoan phim, là người Hàn Quốc thứ năm ngồi vị trí này (trước đó có ảnh hậu Jeon Do Yeon và các đạo diễn Shin Sang Ok, Lee Chang Dong và Park Chan Wook).

Anh sinh năm 1967, có hơn 30 năm diễn xuất và chỉ chuyên tâm đóng phim điện ảnh. Theo Hancinema, Song Kang Ho có thể diễn tốt vai thám tử, tướng quân, xã hội đen, luật sư, cảnh sát, tên trộm, người cha khờ... mà không bị lặp lại tính cách nhân vật hay gây nhàm chán.