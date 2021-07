Lee Byung Hun khoe quà sinh nhật

Tài tử Lee Byung Hun xúc động khi nhận món quà sinh nhật sớm từ fan, tôn vinh loạt phim ăn khách của anh trong 30 năm.

Trên trang cá nhân tối 10/7, Lee Byung Hun cảm ơn fan tặng loạt tượng mini, in tên nhân vật anh đóng trong 32 phim điện ảnh lẫn truyền hình từ năm 1992 đến 2020. Trong đó có Những tay đua kiệt xuất, Đêm trắng 3.98, Một cho tất cả, Những ngày tươi đẹp, Mật danh Iris, Masquerade hay The Good, The Bad and The Weird (Thiện, Ác, Quái)... đến loạt bom tấn Hollywood như: G.I. Joe: The Rise of Cobra (Cuộc chiến mãng xà, Terminator Genisys (Kẻ hủy diệt 5), Misconduct, The Magnificent Seven...

Người hâm mộ cũng in thông điệp luôn ủng hộ, ở bên Lee Byung Hun trong mọi khoảnh khắc. Họ nhận định những năm đầu sự nghiệp, tài tử luôn chói sáng, diễn xuất có chiều sâu và ngày càng xuất sắc hơn.

Món quà ghi dấu 30 năm sự nghiệp của Lee Byung Hun. Tài tử sinh ngày 12/7/1970.

Hai ngày trước, fan và đồng nghiệp gửi xe cà phê, đồ ăn đến trường quay tặng Lee Byung Hun. Hiện anh quay phim đề tài thảm họa Concrete Utopia, kể về cuộc sinh tồn của nhóm người sống sót sau trận động đất lớn tại Seoul, Hàn Quốc.

Trước sinh nhật Byung Hun một tuần, khán giả liên tục gửi lời chúc, bày tỏ kỳ vọng các phim điện ảnh anh đóng chính năm nay chiếm lĩnh phòng vé. Theo Hancinema, Byung Hun là một trong số ít sao Hàn "tài năng xóa nhòa tai tiếng". Trước đó, anh thường bị gọi là "ngôi sao lắm tài nhiều tật" vì vướng scandal ngoại tình, lộ video nhạy cảm, bị tình trẻ tống tiền...

Tài tử Lee Byung Hun đoạt nhiều giải thưởng danh giá suốt ba thập kỷ diễn xuất. Ảnh: BH Entertainment.

Byung Hun đóng phim từ năm 1991, thành công cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Nhờ gương mặt nam tính, góc cạnh cùng tài biến hóa, anh thường được giao những vai góc cạnh, có số phận thăng trầm.

Anh từng hẹn hò Song Hye Kyo, kết hôn với diễn viên Lee Min Jung hồi tháng 8/2013, sinh con trai năm 2015... Ngoài diễn xuất, Lee Byung Hun còn là doanh nhân, điều hành BH Entertainment - công ty chủ quản của nhiều ngôi sao hàng đầu như Han Ga In, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Ahn So Hee, Kim Go Eun...

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun trong "Một cho tất cả" Lee Byung Hun và Song Hye Kyo trong "Một cho tất cả". Video: SBS.

Thanh An