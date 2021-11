Song Joong Ki thân mật bạn diễn nữ

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin ngồi gần nhau ở sự kiện Rồng Xanh, thường cười đùa, tương tác thân mật, gây chú ý với khán giả.

Trên Twitter, hình ảnh và video chung về Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin tại sự kiện Rồng Xanh lần thứ 42, tối 26/11, được người hâm mộ chia sẻ nhiều. Hai nghệ sĩ được xếp ngồi gần nhau ở hàng ghế đầu theo dõi trao giải. Khoảnh khắc Song Joong Ki vươn người sang Jeon Yeo Bin để trò chuyện được khán giả quan tâm trên các trang mạng xã hội.

Song Joong Ki và 'tình tin đồn' tương tác ở sự kiện Những khoảnh khắc của Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin tại lễ trao giải Rồng Xanh tối 26/11. Video: Twitter Song Joong Ki nhận giải "Ngôi sao nổi tiếng". Lúc MC xướng tên, Jeon Yeo Bin ngồi cạnh reo hò. Tài tử trước khi bước lên sân khấu đã nhìn sang, nắm tay cô. Tiếp đó, Jeon Yeo Bin cũng được xướng tên ở hạng mục này. Gặp nhau trên sân khấu, họ ra hiệu ăn mừng bằng cách chạm nắm tay. Người hâm mộ nhận ra hành động này quen thuộc vì từng xuất hiện nhiều lần trong phim Vincenzo - dự án đánh dấu hợp tác lần đầu của họ - ra mắt hồi đầu năm. Ở hậu trường, cả hai tiếp tục đứng cạnh nhau, dùng mắt tương tác với nhau không ít lần.

Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin ăn mừng trên sân khấu khi thắng giải "Ngôi sao nổi tiếng" tại sự kiện Rồng Xanh, tối 26/11. Ảnh: Sports Chosun

Hai diễn viên thể hiện cách chạm nắm tay trong phim "Vincenzo". Ảnh: Twitter

Sự xuất hiện và tương tác của hai diễn viên gây chú ý bởi trước đó họ có tin đồn "phim giả tình thật". Khán giả để lại bình luận trên Twitter: "Khoảnh khắc ngưng đọng của họ trên sân khấu, các bạn có thấy không?"; "Tôi nghi ngờ về ánh mắt mà họ dành cho nhau".

Trong phim Song Joong Ki hóa thân một chiến lược gia, luật sư và trùm mafia ở Italy, còn Jeon Yeo Bin đóng luật sư. Cả hai hợp tác để điều tra về băng đảng mafia, dần phải lòng nhau. Loạt hình ảnh, video hậu trường tập luyện, trao đổi về cảnh quay được tung ra thời điểm phim đang chiếu nhận được sự quan tâm. Phân cảnh cặp tình nhân hôn nhau ở tập 14 đạt tỷ suất 12,4 % - cao nhất từ khi phim phát sóng.

Song Joong Ki tình tứ bên bạn diễn Những khoảnh khắc tình tứ của Song Joong Ki và Yeon Yeo Bin trên phim trường "Vincenzo". Video: tvN.

Song Joong Ki sinh năm 1985, được chú ý qua các phim Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Tài tử và Song Hye Kyo kết hôn năm 2017, ly dị năm 2019.

Jeon Yeo Bin sinh năm 1989 tại Gangneung, tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Dongduk. Năm 2015, cô gia nhập làng giải trí với vai phụ trong phim truyền hình cổ trang The Treacherous. Năm 2018, cô tham gia After My Death được chú ý và giành giải "Diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 22.

Tân Cao